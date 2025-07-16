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В домі оселяться самотність і бідність. Який декор краще віддати або викинути

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Кімната
Кімната. Фото Колаж "Телеграфу"

Краще позбутись його прямо зараз

Клітки для птахів і акваріуми стали частиною декору в більшості будинках. Але у народних віруваннях ці, здавалося б, безпечні речі можуть символізувати зовсім інше — порожнечу, самотність та застій у житті.

Згідно з прикметами, порожні клітки або акваріуми — "пастки" для енергії, які можуть зберігати у собі застій або навіть викликати неприємності. Це передає "Телеграф".

Які є прикмети щодо порожніх акваріума та клітки

  • Порожня клітка — до самотності. У клітці ніколи не повинно бути "нічого". Якщо тварина загинула, то саму клітку потрібно продати, віддати або просто викинути, бо інакше в домі оселиться порожнеча;
  • Акваріум без риб — до застою в справах. Особливо якщо в ньому стоїть стара вода або він стоїть зовсім порожній — вважається, що це блокує фінансові надходження та заважає новим подіям входити в життя;
  • "Немає життя — немає руху." У слов’янській культурі вода завжди асоціювалася з енергією життя, тому її застій — це енергетичний сигнал до застою і в домі.

Якщо ж вони вже є, то краще заповнити їх "життям" (рибками, рослинами, тваринами), або прибрати, щоб не притягувати небажане.

Що не можна зберігати вдома
Акваріум та клітка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, одна несподівана річ в гардеробі може притягувати негатив в дім.

Теги:
#Прикмети #Повір'я