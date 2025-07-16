В домі оселяться самотність і бідність. Який декор краще віддати або викинути

Краще позбутись його прямо зараз

Клітки для птахів і акваріуми стали частиною декору в більшості будинках. Але у народних віруваннях ці, здавалося б, безпечні речі можуть символізувати зовсім інше — порожнечу, самотність та застій у житті.

Згідно з прикметами, порожні клітки або акваріуми — "пастки" для енергії, які можуть зберігати у собі застій або навіть викликати неприємності. Це передає "Телеграф".

Які є прикмети щодо порожніх акваріума та клітки

Порожня клітка — до самотності. У клітці ніколи не повинно бути "нічого". Якщо тварина загинула, то саму клітку потрібно продати, віддати або просто викинути, бо інакше в домі оселиться порожнеча;

У клітці ніколи не повинно бути "нічого". Якщо тварина загинула, то саму клітку потрібно продати, віддати або просто викинути, бо інакше в домі оселиться порожнеча; Акваріум без риб — до застою в справах. Особливо якщо в ньому стоїть стара вода або він стоїть зовсім порожній — вважається, що це блокує фінансові надходження та заважає новим подіям входити в життя;

Особливо якщо в ньому стоїть стара вода або він стоїть зовсім порожній — вважається, що це блокує фінансові надходження та заважає новим подіям входити в життя; "Немає життя — немає руху." У слов’янській культурі вода завжди асоціювалася з енергією життя, тому її застій — це енергетичний сигнал до застою і в домі.

Якщо ж вони вже є, то краще заповнити їх "життям" (рибками, рослинами, тваринами), або прибрати, щоб не притягувати небажане.

Акваріум та клітка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, одна несподівана річ в гардеробі може притягувати негатив в дім.