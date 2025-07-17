Проблеми стануть вашими друзями, якщо не викинете цю річ. Що може накликати біду

Тримати цю річ вдома як декор — не найкраща ідея

Чорні свічки у народних прикметах завжди асоціювались із містикою, потойбіччям і навіть небезпекою. Їх використання завжди було обмеженим.

Виявляється, зберігати такі свічки вдома — не просто естетичне рішення, а питання, яке може вплинути на енергетику оселі. Про це передає "Телеграф".

Чому не можна тримати чорні свічки вдома

Згідно з прикметами:

Чорна свічка — символ скорботи, печалі й потойбічних сил. Її наявність у домі може "притягувати" важку або темну енергію, особливо якщо вона не використовувалась і просто лежить без діла;

Її наявність у домі може "притягувати" важку або темну енергію, особливо якщо вона не використовувалась і просто лежить без діла; Вважається, що невикористана чорна свічка "чекає свого ритуалу". Це створює відчуття незавершеності, тривожності й навіть містичної загрози в оселі;

Це створює відчуття незавершеності, тривожності й навіть містичної загрози в оселі; "Вбирає" в себе негатив із простору, якщо довго стоїть вдома. Така свічка з часом може стати джерелом негараздів, сварок або самотності.

Особливо небажано зберігати їх у спальні або в зоні, де часто перебувають діти. Такі місця потребують теплої, спокійної енергетики, а чорна свічка — її протилежність.

Чорні свічки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може стара сумка принести в дім самотність і бідність.