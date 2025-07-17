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Проблеми стануть вашими друзями, якщо не викинете цю річ. Що може накликати біду

Автор
Марина Бондаренко
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Що не можна зберігати вдома
Що не можна зберігати вдома. Фото Колаж "Телеграфу"

Тримати цю річ вдома як декор — не найкраща ідея

Чорні свічки у народних прикметах завжди асоціювались із містикою, потойбіччям і навіть небезпекою. Їх використання завжди було обмеженим.

Виявляється, зберігати такі свічки вдома — не просто естетичне рішення, а питання, яке може вплинути на енергетику оселі. Про це передає "Телеграф".

Чому не можна тримати чорні свічки вдома

Згідно з прикметами:

  • Чорна свічка — символ скорботи, печалі й потойбічних сил. Її наявність у домі може "притягувати" важку або темну енергію, особливо якщо вона не використовувалась і просто лежить без діла;
  • Вважається, що невикористана чорна свічка "чекає свого ритуалу". Це створює відчуття незавершеності, тривожності й навіть містичної загрози в оселі;
  • "Вбирає" в себе негатив із простору, якщо довго стоїть вдома. Така свічка з часом може стати джерелом негараздів, сварок або самотності.

Особливо небажано зберігати їх у спальні або в зоні, де часто перебувають діти. Такі місця потребують теплої, спокійної енергетики, а чорна свічка — її протилежність.

Що не можна зберігати вдома
Чорні свічки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може стара сумка принести в дім самотність і бідність.

Теги:
#Прикмети #Свічки #Повір'я