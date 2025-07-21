Сучасні діти і не чули про ці предмети, які були популярні в СРСР

Один з таких інтегрували у фізику

Українці віком від 40 років добре пам'ятають радянську шкільну систему з її особливою програмою навчання та методами оцінювання. Багато предметів того часу повністю зникли з сучасних навчальних планів.

"Телеграф" розповість, які предмети викладали в СРСР. Їх було 5.

Зниклі шкільні дисципліни радянської доби

Освітня система СРСР включала унікальні предмети, які сьогодні вже не викладають. Розглянемо основні з них:

Чистописання. В умовах відсутності сучасних технологій письмо від руки було основним засобом фіксації інформації. Учні старанно опановували мистецтво красивого письма. До кінця 1960-х використовували перо з чорнилом, що вимагало особливої акуратності. З появою кулькових ручок акцент змістився на швидкість письма.

НВП (Начальна військова підготовка). Післявоєнний період і холодна війна зумовили появу цієї дисципліни. Школярі вивчали основи цивільної оборони, правила користування протигазом, збирали навчальний автомат. Після 1991 року предмет скасували, частково інтегрувавши елементи в курс "Основи безпеки життєдіяльності".

Етика та психологія сімейного життя. Курс був спрямований на формування моральних цінностей і підготовку до сімейного життя. Діти вивчали правила поведінки в суспільстві, етикет, основи ведення домашнього господарства. У 1990-х предмет зник через брак кваліфікованих викладачів, а його елементи розподілили між іншими дисциплінами.

Технічне креслення. Повоєнна відбудова країни потребувала інженерних кадрів, тому креслення було обов'язковим предметом. Учні опановували основи технічного рисунка та проектування. Сьогодні ці навички здебільшого замінені комп'ютерними програмами.

Астрономія. Космічні досягнення СРСР зробили астрономію престижним предметом. Школярі детально вивчали будову Всесвіту, особливості космічної техніки. На відміну від сучасного підходу, радянська астрономія включала практичні спостереження. Нині цей предмет частіше інтегрований у курс фізики.

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