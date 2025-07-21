Современные дети и не слышали об этих предметах, которые были популярны в СССР

Один из таких интегрировали в физику

Украинцы от 40 лет хорошо помнят советскую школьную систему с ее особой программой обучения и методами оценивания. Многие предметы того времени полностью исчезли из современных учебных планов.

"Телеграф" расскажет, какие предметы преподавали в СССР. Их было 5.

Пропавшие школьные дисциплины советских времен

Образовательная система СССР включала уникальные предметы, которые сегодня уже не преподают. Рассмотрим основные из них:

Чистописание. В условиях отсутствия современных технологий письмо от руки являлось основным средством фиксации информации. Ученики усердно овладевали искусством красивого письма. До конца 1960-х использовали перо с чернилами, что требовало особой аккуратности. С появлением шариковых ручек упор сместился на скорость письма.

НВП (начальная военная подготовка). Послевоенный период и холодная война обусловили появление этой дисциплины. Школьники изучали основы гражданской обороны, правила пользования противогазом, собирали учебный автомат. После 1991 года предмет был отменен, частично интегрировав элементы в курс "Основы безопасности жизнедеятельности".

Этика и психология домашней жизни. Курс был направлен на формирование нравственных ценностей и подготовку к семейной жизни. Дети изучали правила поведения в обществе, этикет, основы ведения домашнего хозяйства. В 1990-х предмет исчез за неимением квалифицированных преподавателей, а его элементы распределили между другими дисциплинами.

Технический чертеж. Послевоенное восстановление страны нуждалось в инженерных кадрах, поэтому чертеж был обязательным предметом. Учащиеся овладевали основами технического рисунка и проектирования. Сегодня эти навыки в основном заменены компьютерными программами.

Астрономия. Космические достижения СССР сделали астрономию престижным предметом. Школьники подробно изучали устройство Вселенной, особенности космической техники. В отличие от современного подхода, советская астрономия включала практические наблюдения. В настоящее время этот предмет зачастую интегрирован в курс физики.

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