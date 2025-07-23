Не делайте это в праздник Почаевской иконы, чтобы не навлечь невзгоды
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Эта икона имеет большое значение для верующих
В среду, 23 июля, согласно новоюлианскому календарю, верующие чтят Почаевскую чудотворную икону Божией Матери, которая является одной из самых выдающихся в христианстве.
В 1675 году продолжалась Збаражская война против турков и татар, и монахи видели, что проигрывают врагу. Так они стали молиться Деве Марии, и она явилась над церковью вместе с ангелами. Враги испугались Богородицы, ведь не знали, чего ждать дальше и скрылись. С этого времени и появился праздник Почаевской иконы Божией Матери. Сейчас этот образ хранится в городе Почаеве Тернопольской области.
Традиции и приметы 23 июля
В этот день верующие идут в храм и молятся к Почаевской иконе Божией Матери. Христиане просят выздоровления от болезней, мира в Украине, защиты от бед, улучшения отношений и укрепления брака. В народе в этот день собирали урожай и убирали в доме.
- Увидели туман – ждите на следующий день хорошую погоду.
- Услышали звуки совы – скоро будет холодно.
- Яркие звезды на небе – возможны осадки в ближайшее время.
Что нельзя делать 23 июля
- Запрещено ломать калину, потому что назовете горе.
- Нельзя долго спать, поскольку можно упустить интересные возможности.
- Завидовать, обсуждать других, лениться, как и в другие дни, не стоит.
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