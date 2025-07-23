Не делайте это в праздник Почаевской иконы, чтобы не навлечь невзгоды

Эта икона имеет большое значение для верующих

В среду, 23 июля, согласно новоюлианскому календарю, верующие чтят Почаевскую чудотворную икону Божией Матери, которая является одной из самых выдающихся в христианстве.

В 1675 году продолжалась Збаражская война против турков и татар, и монахи видели, что проигрывают врагу. Так они стали молиться Деве Марии, и она явилась над церковью вместе с ангелами. Враги испугались Богородицы, ведь не знали, чего ждать дальше и скрылись. С этого времени и появился праздник Почаевской иконы Божией Матери. Сейчас этот образ хранится в городе Почаеве Тернопольской области.

Традиции и приметы 23 июля

В этот день верующие идут в храм и молятся к Почаевской иконе Божией Матери. Христиане просят выздоровления от болезней, мира в Украине, защиты от бед, улучшения отношений и укрепления брака. В народе в этот день собирали урожай и убирали в доме.

Увидели туман – ждите на следующий день хорошую погоду.

Услышали звуки совы – скоро будет холодно.

Яркие звезды на небе – возможны осадки в ближайшее время.

Что нельзя делать 23 июля

Запрещено ломать калину, потому что назовете горе.

Нельзя долго спать, поскольку можно упустить интересные возможности.

Завидовать, обсуждать других, лениться, как и в другие дни, не стоит.

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