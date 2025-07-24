До Львова — за кілька днів? Як швидко небезпечні комахи окупують всю Україну (карта)

Ці комахи можуть пролетіти через пів країни — і ще далі

Запорізьку область накрила хмара сарани. Ці комахи не тільки знищують посіви, а й залітають у квартири. Фіксували небезпечних шкідників на півдні та сході України.

За день сарана може пролетіти 100–150 км. А якщо зграя летить з вітром — то навіть більше. За весь період активності вони здатні подолати тисячі кілометрів. Звичайна висота, на якій летять зграї сарани — від 500 до 1500 метрів. Але за певних умов комахи можуть піднятися на 2000–3000 метрів.

Першою сарану помітили на Херсонщині. Вона розплодилась на місці колишнього Каховського водосховища. Звідти — перемістилась у Запорізьку область. Враховуючи здатності сарани до польотів — під загрозою не тільки Україна.

Де в Україні вже бачили сарану

В Держпродспоживслужбі повідомляють, що сарану вже бачили на Харківщині. Наголошують — природні умови такі, що від сарани ніхто не застрахований. Про окремих особин у Вінниці вже повідомляли. Для сарани це лише півдня польоту. Якщо сприятливі умови збережуться, масштаби нашестя можуть зрости. За кілька днів може дістатися до різних куточків України, зокрема Київщини, Кіровоградщини, Черкащини, Полтавщини.

Західні області та сусідні країни (Молдова, Румунія, Польща) під загрозою при попутному вітрі. Тоді для цього шкідника і тисячі кілометрів не проблема. Сарана здатна живитись майже будь-якою рослинністю, але найбільше полюбляє злакові: кукурудзу, пшеницю, просо, сорго, а також дикі трави на кшталт очерету та пирію.

Сарана насувається

"Така навала триває тиждень-два, потім природа регулює. Не можна боротися з сараною просто розпилюючи репеленти, інсектициди і тому подібне, бо окрім сарани загинуть коники, цвіркуни, миші", — розповідає доктор біологічних наук, завкафедрою в Дніпропетровському аграрно-економічному університеті Роман Новіцький.

Раніше "Телеграф" розповідав — як можна боротися із сараною, коли вона тільки з'являється на території області. Наразі фахівці стверджують — ситуація контрольована.