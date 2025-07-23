Сарана в тарілці: чому поїдання комах стало традицією і в яких країнах їх готують (фото, відео)

Коли сарана знищує врожай, жителі різних країн не лише рятуються від лиха, а й перетворюють його на джерело їжі

Сарана — один із найдавніших і найнебезпечніших сільськогосподарських шкідників, який останніми днями стрімко наближається до Києва, вражаючи все нові регіони України. Цю навалу пов'язують з аномально теплою зимою та посушливим літом, які сприяють швидкому розмноженню комах.

Але коли мільйонні зграї сарани налітають на поля, знищуючи врожай, жителі різних країн нерідко перетворюють лихо на їжу. На відміну від коників і цвіркунів, у сарани короткі вусики, а розміри можуть досягати 10 сантиметрів у пустельного різновиду. Ця комаха здатна з'їсти стільки, скільки важить, але й сама може стати поживною їжею для людини. За вмістом білка сарана перевершує яловичину і курятину при значно менших витратах на "виробництво". "Телеграф" розбирався, в яких країнах традиційно готують страви з сарани.

Африка: традиційне джерело білка

В Африці сарану їдять просто і різноманітно — сирою, смаженою на відкритому вогні, вареною в солоній воді або сушеною на сонці. Вона входить до складу різних паст і подається із традиційними гарнірами, такими як кускус.

У Нігері збір сарани є важливим джерелом доходу місцевого населення — комах продають на ринках нарівні з іншими харчами. У країнах Східної Африки, де регулярно відбуваються навали пустельної сарани, місцеві жителі використовують міграції як можливість поповнити раціон білкової їжі в регіонах з обмеженими продовольчими ресурсами.

Страви з сарани

Близький Схід: біблійна традиція

У країнах Близького Сходу вживання сарани має давнє коріння. Згідно з Книгою Левіт, у раціоні стародавніх ізраїльтян визнавалися прийнятними чотири види комах, включаючи сарану. У Євангелії згадується, що Іоанн Хреститель харчувався в пустелі акридами (сараною) та диким медом.

В Ізраїлі сарана традиційно вважається їстівною та дозволеною до вживання в межах юдаїзму. Там її їдять свіжою, сушать, підсмажують у маслі, тушкують з овочами або готують у гострих приправах та з медом.

Саранчу в Саудівській Аравії іноді називають "креветкою пустелі" через її високу харчову цінність — вона містить близько 50% білка, а зна смак і за способами приготування нагадує морських ракоподібних. За текстурою та хрускотом вона справді нагадує маленьких креветок, що й дало таке народне прізвисько.

Приготування сарани

Азія: від катастрофи до делікатесу

У країнах Азії, особливо в Китаї, Таїланді та Японії, сарану часто смажать в олії та продають як вуличну їжу — наприклад, на дерев’яних паличках. Японці маринують сарану в соєвому соусі, а потім також смажать її в олії.

Страви з сарани

У Таїланді діє близько 15 тисяч ферм з розведення сарани, що робить цю країну одним із найбільших виробників їстівних комах у світі. У Лаосі сарану вирощують за проєктом агентств ООН як доступне джерело білка.

Страви з сарани

В інших країнах Південної Азії, які особливо сильно страждають від активності шкідників, сарану готують із традиційними спеціями — куркумою, коріандром та чилі. Виходить хрумка закуска з гострим смаком.

Латинська Америка: традиційна вулична їжа

У Мексиці смажену сарану загортають у прісні коржі, а також маринують із соком лимона та гострим перцем чилі – це поширена вулична їжа. У деяких регіонах із перемеленої сарани роблять порошок, який використовують у випіканні хліба.

Північна Америка: нововведення у гастрономії

У деяких ресторанах США та Канади подають страви із сарани як делікатес. Порошок із перемелених комах використовують в елітній випічці, щоб надати продуктам додаткову поживну цінність.

Хоча сьогодні для більшості європейців ідея їсти сарану здається екзотичною, мільярди людей в Африці, Азії та на Близькому Сході вважають це звичайною практикою. Можливо, у майбутньому сарана стане важливим елементом традиційного харчування у всьому світі.

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