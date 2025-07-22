Саранча вже залітає до квартир у Запоріжжі: городянам пояснили, що робити (фото)

Виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя провів брифінг із цього питання

У Запоріжжі, яке страждає від небаченої навали сарани, ця велика комаха вже залітає до квартир в обласному центрі. Відповідні фото публікують у мережі.

При цьому виконуючий обов’язки мера Запоріжжя Андрій П’ятницький заявив, що власники та користувачі землі мають самостійно боротися з цією навалою.

Він поінформував, що місцева влада співпрацює з Держспоживслужбою, спільно з якою вони розробили алгоритм. Коли люди звертаються на "гарячу лінію", відповідна комісія виїжджає до місць розповсюдження комах.

Завданням комісії є розпізнати саме осередки розповсюдження сарани. Це робиться за допомогою визначення кількості комах на 1 кв. Ділянки, де перевищено певну кількість, мають бути піддані відповідній обробці.

Саранча залетіла у квартиру у Запоріжжі

"За правилами та законом про захист карантинних рослин обробляється кожним домогосподарством, кожним власником або користувачем земельної ділянки саме його земельна ділянка", – заявив П’ятницький, тобто аграрії мають самостійно боротися з навалою сарани.

Він підкреслив, що влада готова боротися з комахами на території, яка належить місту, району або перебуває у комунальній власності. При цьому про все, що знаходиться у приватній власності, мають подбати самі власники.

За словами П’ятницького, в обласному центрі вже локально труїли сарану у Ботанічному саду. Чиновник зазначив, що інсектициди можуть завдати шкоди здоров’ю людей, тому влада підходить до цього питання акуратно, щоб наслідки боротьби з комахами не були гіршими, ніж вони самі.

Він додав, що полчища сарани виглядають жахливо, проте загрози для громадян, крім естетичної, вони не становлять. "Вона безпечна для життя та здоров’я людини", – сказав чиновник.

Раніше ми розповіли, як захистити сад, город та поля від сарани, а також що робити, якщо ви її виявили.