До Львова — за несколько дней? Как быстро опасные насекомые оккупируют всю Украину (карта)

Эти насекомые могут пролететь через пол страны — и еще дальше

Запорожскую область накрыло облако саранчи. Эти насекомые не только уничтожают посевы, но и залетают в квартиры. Опасных вредителей фиксировали на юге и востоке Украины.

За день саранча может пролететь 100-150 км. А если стая летит с ветром — даже больше. За весь период активности они способны преодолеть тысячи километров. Обычная высота, на которой летят стаи саранчи – от 500 до 1500 метров. Но при определенных условиях насекомые могут подняться на 2000-3000 метров.

Первую саранчу заметили на Херсонщине. Она расплодилась на месте бывшего Каховского водохранилища. Оттуда переместилась в Запорожскую область. Учитывая способности саранчи к полетам, под угрозой не только Украина.

Где в Украине уже видели саранчу

В Госпродслужбе сообщают, что саранчу уже видели на Харьковщине. Отмечают — природные условия таковы, что от саранчи никто не застрахован. Об отдельных особях в Виннице уже сообщали. Для саранчи это всего полдня полета. Если благоприятные условия сохранятся, масштабы нашествия могут возрасти. Через несколько дней может добраться до разных уголков Украины, в частности Киевщины, Кировоградщины, Черкасчины, Полтавщины.

Западные области и соседние страны (Молдова, Румыния, Польша) под угрозой при попутном ветре. Тогда для этого вредителя и тысячи километров не проблема.

Саранча надвигается

"Такое нашествие длится неделю-две, затем природа регулирует ситуацию. Нельзя бороться с саранчой, просто распыляя репелленты, инсектициды и тому подобное, потому что кроме саранчи погибнут кузнечики, сверчки, мыши", — рассказывает доктор биологических наук, заведующий кафедрой в Днепропетровском аграрно-экономическом университете Роман Новицкий

Ранее "Телеграф" рассказывал — как можно бороться с саранчой, когда она только появляется на территории области. Сейчас специалисты утверждают, что ситуация контролируемая.