Тисячолітня війна: сарана тероризує українські землі з часів Русі
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Те, що сьогодні здається аномалією, насправді частина тисячолітнього природного циклу, до якого нашим предкам доводилося пристосовуватися століттями
Коли сьогодні українці з тривогою стежать за повідомленнями про нові рої сарани, що загрожують урожаю, мало хто замислюється, що ця проблема переслідує наші землі вже понад тисячоліття. Сучасні навали сарани в Україні – не аномалія, а продовження історичної закономірності.
Подібні природні явища є далеко не новими для українських земель. Навали сарани протягом століть неодноразово ставали справжнім лихом для жителів Київської Русі, а згодом і українських земель. Історичні літописи та документи зберегли численні свідчення подібних катастроф, підтверджуючи циклічність та небезпеку цього явища для сільського господарства регіону.
Перші згадки: 1008 рік – початок документованої історії
Найраніша зафіксована навала сарани на території сучасної України датується 1008 роком. У давньоруських літописах комах називали "акридами" чи "прузами", появу яких описували як природну катастрофу біблійного масштабу.
Літописці XI століття залишили моторошні описи: хмари сарани настільки густо вкривали небо, що сонячне світло майже не проникало крізь них, а шум мільйонів крил порівнювали з гуркотом грому. Особливо постраждали південні землі в 1094-1095 роки, коли масові рої знищили посіви жита і траву — основу харчування як людей, так і худоби. Подібні катастрофи повторювалися в 1103, 1195 та в інші роки, щоразу призводячи до голоду і соціальних потрясінь. У літописах описується, що сарана утворювала густі хмари ("летючі хмари"), які закривали небо до чорного, а шум крил звучав як стукіт колісниць. Прузи так накривали землю, що вигляд їх викликав страх і жах у людей.
Аж до XV століття літописи фіксують, що сарана охоплювала лише південні та центральні землі Русі. Північні регіони залишалися захищенішими від навал.
Божий гнів чи природне явище?
У світогляді стародавніх слов'ян нашестя сарани розглядалися не просто як природні катаклізми, а як знамення долі або божественне покарання. Літописці часто пов'язували появу комах з подальшими міжусобицями, епідеміями та іншими лихами, що тільки зміцнювало містичну репутацію сарани.
Реальність же була прозаїчнішою і страшнішою: рої, переміщаючись за допомогою вітрів, покривали тисячі квадратних кілометрів, повністю знищуючи рослинність. Це негайно призводило до голоду, послаблювало обороноздатність князівств і провокувало масові хвороби.
Уроки тисячолітньої історії
Сучасні українські аграрії, стикаючись із черговою навалою сарани, продовжують багатовікову боротьбу своїх предків. Різниця лише в тому, що сьогодні в нас є наукові методи прогнозування, сучасні засоби захисту рослин і координовані програми протидії.
Проте історія вчить нас смирення перед силами природи та важливості готовності до подібних викликів. Адже, як показує тисячолітній досвід, сарана обов'язково повернеться — питання лише в тому, коли й наскільки ми будемо до цього готові.
Раніше "Телеграф" розповідав, як можна захистити від сарани сад та город. В Україні налічується до 20 різновидів сарани, серед яких найбільш поширені саранча італійська (або прус), перелітна (або азіатська) та різні види кобилок.