Тисячолітня війна: сарана тероризує українські землі з часів Русі

Те, що сьогодні здається аномалією, насправді частина тисячолітнього природного циклу, до якого нашим предкам доводилося пристосовуватися століттями

Коли сьогодні українці з тривогою стежать за повідомленнями про нові рої сарани, що загрожують урожаю, мало хто замислюється, що ця проблема переслідує наші землі вже понад тисячоліття. Сучасні навали сарани в Україні – не аномалія, а продовження історичної закономірності.

Подібні природні явища є далеко не новими для українських земель. Навали сарани протягом століть неодноразово ставали справжнім лихом для жителів Київської Русі, а згодом і українських земель. Історичні літописи та документи зберегли численні свідчення подібних катастроф, підтверджуючи циклічність та небезпеку цього явища для сільського господарства регіону.

Перші згадки: 1008 рік – початок документованої історії

Найраніша зафіксована навала сарани на території сучасної України датується 1008 роком. У давньоруських літописах комах називали "акридами" чи "прузами", появу яких описували як природну катастрофу біблійного масштабу.

Літописці XI століття залишили моторошні описи: хмари сарани настільки густо вкривали небо, що сонячне світло майже не проникало крізь них, а шум мільйонів крил порівнювали з гуркотом грому. Особливо постраждали південні землі в 1094-1095 роки, коли масові рої знищили посіви жита і траву — основу харчування як людей, так і худоби. Подібні катастрофи повторювалися в 1103, 1195 та в інші роки, щоразу призводячи до голоду і соціальних потрясінь. У літописах описується, що сарана утворювала густі хмари ("летючі хмари"), які закривали небо до чорного, а шум крил звучав як стукіт колісниць. Прузи так накривали землю, що вигляд їх викликав страх і жах у людей.

Нашестя сарани, 1096 р. Радзівілівський літопис.

Аж до XV століття літописи фіксують, що сарана охоплювала лише південні та центральні землі Русі. Північні регіони залишалися захищенішими від навал.

Божий гнів чи природне явище?

У світогляді стародавніх слов'ян нашестя сарани розглядалися не просто як природні катаклізми, а як знамення долі або божественне покарання. Літописці часто пов'язували появу комах з подальшими міжусобицями, епідеміями та іншими лихами, що тільки зміцнювало містичну репутацію сарани.

Як виглядає рій сарани

Реальність же була прозаїчнішою і страшнішою: рої, переміщаючись за допомогою вітрів, покривали тисячі квадратних кілометрів, повністю знищуючи рослинність. Це негайно призводило до голоду, послаблювало обороноздатність князівств і провокувало масові хвороби.

Уроки тисячолітньої історії

Сучасні українські аграрії, стикаючись із черговою навалою сарани, продовжують багатовікову боротьбу своїх предків. Різниця лише в тому, що сьогодні в нас є наукові методи прогнозування, сучасні засоби захисту рослин і координовані програми протидії.

Проте історія вчить нас смирення перед силами природи та важливості готовності до подібних викликів. Адже, як показує тисячолітній досвід, сарана обов'язково повернеться — питання лише в тому, коли й наскільки ми будемо до цього готові.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна захистити від сарани сад та город. В Україні налічується до 20 різновидів сарани, серед яких найбільш поширені саранча італійська (або прус), перелітна (або азіатська) та різні види кобилок.