"Карa єгипетська": чотири області України під загрозою навали сарани

В одній з областей України розплодився небезпечний шкідник

Природні катаклізми все більше нагадують біблійний перелік "кар єгипетських". Після граду, що винищив частину врожаю, одразу чотири області України може заполонити сарана.

Її масове розмноження виявили в Бериславському районі Херсонської області, повідомляється на сайті Держпродспоживслужби. Терміново обстежити поля радять не тільки херсонцям, а й мешканцям Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Сарана вже пошкодила посіви соняшника.

Причина такого розповсюдження — триваюча посуха та висока температура повітря. Найкраще сарану відшукувати вранці та ввечері, вона може ховатися на закинутих угіддях, пасовищах, навіть узбіччях доріг. Для її знищення використовують пестициди. Сарана небезпечна тим, що у величезних кількостях знищує врожаї, залишаючи цілі регіони без продовольства, об'їдаючи все на своєму шляху.

"Телеграф" розповідав, що зміна клімату спричинила одразу кілька природних катаклізмів в Україні. Від відносно безпечних — скупчення великої кількості комах у Львові до потенційно загрозливих, як смерч у Чернігові.

Україна за темпами зростання температури вже обігнала Європу. Ситуація найгірша на півдні України. Окрім окупації, цей регіон також опустелюється, зростає площа Олешківських пісків, а рослинності дедалі меншає.