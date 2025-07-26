Головкому Сирському - 60. Як живуть у Росії його батьки та брат

Головком востаннє був у РФ у 2000 році

Олександр Сирський, головком ЗСУ, 26 липня відзначає ювілей — йому виповнюється 60 років. Він брав участь у захисті України від російської агресії з 2014 року, а також командував битвами за Київ та Бахмут, брав участь у Слобожанському контрнаступі.

Проте, за іронією долі, батьки та молодший брат людини, яка командує українською армією, живуть у Росії. Востаннє, за словами людей з його близького оточення, Сирський їздив до РФ у 2000 році на похорон бабусі.

"Телеграф" розповідає, де живуть батьки Головнокомандувача ЗСУ і що про них відомо. Батьки головкома — Станіслав та Людмила Сирські, а також його рідний брат Олег, проживають у місті Владимир, менш як за 200 км від Москви.

Станіслав Сирський був професійним військовим у радянській армії. В 1970-х його перевели служити з Росії в Україну, родина переїхала. Після розпаду СРСР батьки повернулися до Росії, тоді як Олександр залишився в Україні та будував тут свою військову кар'єру.

Батькові Сирського 85 років, матері 83, вони на пенсії та більшу частину часу проводять на дачі. За даними росЗМІ, Людмила Сирська співає у вокальній групі вчителів-ветеранів.

Родина Сирського живе у звичайному панельному будинку, зведеному за часів Радянського Союзу. Брат головкома працює охоронцем у супермаркеті. Сусіди відгукуються про них позитивно.

Будинок, де живуть Сирські

Відомо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії батьки головкома активно вели соцмережі та робили "патріотичні пости". Людмила Сирська підписана на паблік з назвою "Я люблю тебе, Росія". Родина брала участь в акціях "Безсмертного полку", вони "пишаються своїм минулим".

Батьки Сирського на демонстрації "Безсмертний полк"

Брат Сирського, Олег, також є патріотом країни-агресорки. Він розміщував фото, на яких зізнавався у любові до РФ.

Публікація у соцмережах брата Сирського

Раніше "Телеграф" розповідав, що сказав Сирський у інтерв'ю The Washington Post, яке дав напередодні ювілею. Головком казав про ППО, звернувся до Трампа, розповів про Курську операцію та свої досягнення у спорті.