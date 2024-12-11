Народився в Росії, але став її головним ворогом: як Олександр Сирський досяг висот в Україні

Піднімаючись кар’єрними сходами військового головнокомандувач багато вчився

Олександр Сирський – український військовий діяч, який у лютому 2024 року очолив Збройні сили України. Незважаючи на те, що він народився у Росії, Сирський зробив блискучу кар’єру в Україні та став головним ворогом РФ.

"Телеграф" розповість, що відомо про Олександра Сирського і як він досяг таких висот у військовій справі в Україні.

Олександр Сирський Фото: Getty Images

Олександр Сирський — що про нього відомо

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року (зараз йому 59 років) у маленькому російському селі Новинки Володимирської області РФ у сім'ї професійного військового. У 70-х роках батька перевели служити в Україну, тож він разом із родиною переїхав до Харкова. Саме там Олександр Сирський із золотою медаллю закінчив школу.

Олександр Сирський. Фото: Getty Images

У 1982 році Сирський отримав квоту для відмінників, за якою вступив до Московського вищого загальновійськового командного училища. Закінчив його у 1986 році у званні лейтенанта. Перше місце служби майбутнього головкома ЗСУ – командир мотострілецького взводу 426 мотострілецького полку 25-ї гвардійської мотострілецької дивізії (у Лубнах на Полтавщині).

Окрім Московського військового училища Олександр Сирський у 1998 році закінчив з відзнакою Академію Збройних Сил України, а у 2006 році – Національну академію оборони України також з відзнакою. Він має ступінь кандидата воєнних наук.

Олександр Сирський. Фото: Getty Images

Військові звання та посади Сирського

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, Олександр Сирський пройшов усі щаблі військової служби — від командира мотострілецького взводу до командира окремої механізованої бригади.

Надалі обіймав посади:

заступника начальника штабу корпусу швидкого реагування;

начальника штабу – першого заступника Командувача Об’єднаного оперативного командування;

першого заступника начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України;

першого заступника начальника Головного командного центру Збройних Сил України;

начальника Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України;

командувача об’єднаних сил Збройних Сил України;

командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Олександр Сирський та Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

А 8 лютого 2024 року генерала Олександра Сирського призначили на найвищу в Україні військову посаду – він став Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Також відомо, що Сирський – Герой України, відзначений державними та відомчими нагородами.

Олександр Сирський. Фото: Getty Images

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