Народився в Росії, але став її головним ворогом: як Олександр Сирський досяг висот в Україні
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Піднімаючись кар’єрними сходами військового головнокомандувач багато вчився
Олександр Сирський – український військовий діяч, який у лютому 2024 року очолив Збройні сили України. Незважаючи на те, що він народився у Росії, Сирський зробив блискучу кар’єру в Україні та став головним ворогом РФ.
"Телеграф" розповість, що відомо про Олександра Сирського і як він досяг таких висот у військовій справі в Україні.
Олександр Сирський — що про нього відомо
Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року (зараз йому 59 років) у маленькому російському селі Новинки Володимирської області РФ у сім'ї професійного військового. У 70-х роках батька перевели служити в Україну, тож він разом із родиною переїхав до Харкова. Саме там Олександр Сирський із золотою медаллю закінчив школу.
У 1982 році Сирський отримав квоту для відмінників, за якою вступив до Московського вищого загальновійськового командного училища. Закінчив його у 1986 році у званні лейтенанта. Перше місце служби майбутнього головкома ЗСУ – командир мотострілецького взводу 426 мотострілецького полку 25-ї гвардійської мотострілецької дивізії (у Лубнах на Полтавщині).
Окрім Московського військового училища Олександр Сирський у 1998 році закінчив з відзнакою Академію Збройних Сил України, а у 2006 році – Національну академію оборони України також з відзнакою. Він має ступінь кандидата воєнних наук.
Військові звання та посади Сирського
Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, Олександр Сирський пройшов усі щаблі військової служби — від командира мотострілецького взводу до командира окремої механізованої бригади.
Надалі обіймав посади:
- заступника начальника штабу корпусу швидкого реагування;
- начальника штабу – першого заступника Командувача Об’єднаного оперативного командування;
- першого заступника начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України;
- першого заступника начальника Головного командного центру Збройних Сил України;
- начальника Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України;
- командувача об’єднаних сил Збройних Сил України;
- командувача Сухопутних військ Збройних сил України.
А 8 лютого 2024 року генерала Олександра Сирського призначили на найвищу в Україні військову посаду – він став Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Також відомо, що Сирський – Герой України, відзначений державними та відомчими нагородами.
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