Вибухи чи грім? У Києві люди лякаються грізних звуків із неба, що насправді відбувається

Повітряна тривога, яку двічі оголошували, додала напруги

Після нічної атаки на столицю 28 липня українців неабияк налякали гучні звуки у небі. Особливо під час повітряної тривоги та пусків "Кинджалів".

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", у Києві звучать не вибухи, а грім. Столицю накрила потужна злива.

"Грім в Києві! Не лякаємось. То все грім, не хвилюйтесь!" — пишуть місцеві канали.

Зауважимо, що гримить в Києві вже кілька годин і під час цього двічі оголошували повітряну тривогу. Обидва рази через зліт винищувача МіГ-31К в Росії, і двічі були пуски "Кинджалів". Однак вибухи в Києві не лунали, усі ракети полетіли на Старокостянтинів на Хмельниччині.

Додамо, що, за даними порталу meteofor.com, у столиці України з ранку і до обіду триватиме дощ. Подекуди можлива гроза, яку чують місцеві. До того ж Повітряні сили України не повідомляли про вибухи та атаку на Київ, тому усі гучні звуки в небі — грім.

Погода в Києві

На мапі Ventusky видно, що над столицею та північними, західними регіонами вирує негода. Синоптики прогнозують до 3 мм опадів. Укргідрометцентр оголосив для кількох регіонів штормове попередження. Очікуються грози, град та шквали вітру до 20 м/с. Жовтий рівень небезпеки.

Погода в Києві

Погода в Києві

Нагадаємо, що в Одеській області буревій здійняв у повітря батут. Вражаючі кадри вже опублікували в мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Одещині внаслідок негоди загинув підліток. На намет 5 юнаків впало велике дерево, чотирьох з них вдалось врятувати.