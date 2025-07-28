Вибухи у хмарах чи божий гнів? Чому та як утворюється грім

Грім вважали зброєю богів

Українців неабияк наполохала злива з сильною грозою 28 липня, адже вона збіглася з кількома масштабними тривогами та вибухами. Однак грім — це природне акустичне явище, яке здебільшого безпечне.

"Телеграф" розповість, чому з'являється грім та від чого залежить його сила. Зауважимо, що грім більш характерний для теплого періоду, взимку грози майже не зустрічаються.

Як виникає грім

Грім — це звуковий ефект, який виникає під час грози та блискавок. Він утворюється внаслідок швидкого нагрівання повітря під час розряду блискавки. Блискавка — електричний розряд між хмарами, між хмарами та землею, інколи навіть усередині однієї хмари. Нагрівання повітря спричиняє різке збільшення тиску та розширення повітря, що створює звукову хвилю, яку ми чуємо як грім.

Однак не завжди грім має однакову інтенсивність та характер звуку. Іноді він схожий на дзвінкий постріл чи тріск, а іноді — глухий удар чи розкат. Сила грому залежить від відстані до удару блискавки. Тобто на різній відстані грім матиме різний характер звуку.

Гроза в Києві

Від чого залежить звук грому

Відстань. Чим ближче до місця удару блискавки, тим гучніший грім. Звук слабшає з відстанню — звукові хвилі розсіюються і поглинаються повітрям.

Чим ближче до місця удару блискавки, тим гучніший грім. Звук слабшає з відстанню — звукові хвилі розсіюються і поглинаються повітрям. Сила розряду. Чим сильніше розряд блискавки, тим потужніші ударні хвилі, які формують у грім.

Чим сильніше розряд блискавки, тим потужніші ударні хвилі, які формують у грім. Перешкоди. Якщо на шляху звукової хвилі є перешкоди, до прикладу, дерева, будівлі або інші об'єкти, вони можуть поглинати або відбивати звук. Внаслідок цього грім стає тихішим.

Якщо на шляху звукової хвилі є перешкоди, до прикладу, дерева, будівлі або інші об'єкти, вони можуть поглинати або відбивати звук. Внаслідок цього грім стає тихішим. Довжина блискавки. Чим довша блискавка, тим більша площа звуку.

Що значив грім у давнину та які боги символізують його

Ще за існування перших людей грім був передвісником лиха, адже досить часто від блискавок спалахували пожежі та гинули люди. Ба більше, люди вважали, що грім — це божа кара чи гнів, вбачали в ньому щось магічне і потойбічне. Однак досить рідко гроза була передвісником чогось хорошого.

Якщо ж сильний грім виникав перед важливими подіями, битвами, люди вбачали в цьому боротьбу зла і добра. У давнину грім вважали зброєю богів, якої вони карали грішників тощо.

Боги грому

Зевс : у давньогрецькій міфології.

: у давньогрецькій міфології. Перун : у східнослов'янській міфології.

: у східнослов'янській міфології. Тор: у скандинавській міфології.

Ідол Перуна

Українцям найближчим з цього переліку є Перун, адже до хрещення Русі слов'яни буля язичниками і поклонялись відповідним богам. Ба більше, це божество не вважалось добрим чи злим, але його боялись.

Існує навіть легенда, що грім — це звук колісниці бога Перуна чи пророка Іллі, які карають грішників. Нібито, коли починається гроза бог на своїй колісниці їде небом і кидає блискавки у грішників, а грім — гуркіт коліс по хмарах.

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