Просльозитеся від ностальгії: яка пісня була найпопулярнішою у 2000-му році і що про що вона

Цій пісні вже 25 років, але вона й досі іноді звучить на радіо і не втрачає своєї популярності

Початок нового тисячоліття 2000-х ознаменувався новими музичними течіями, експериментами та новою модою в музиці. Ця епоха подарувала нам багато цікавих хітів, серед яких і пісня "Moi… Lolita" юної співачки Alizée. Для артистки цей хіт став визначальним у кар’єрі, а для слухачів — просто мед для вух. Пісня була однією з найпопулярніших у 2000-х і звучала як на радіо, так і на дискотеках.

"Телеграф" розповість, що відомо про пісню "Moi… Lolita" співачки Alizée, про що вона і чому її текст та образ співачки викликали суперечки.

"Moi… Lolita" — що відомо про цю композицію

Пісня "Moi… Lolita" (Я… Лоліта) була написана та спродюсована двома відомими у Франції музикантами – композитором Лораном Бутонна та співачкою-поетесою Мілен Фармер, спеціально створивши цілий проект, у якому кастинг на виконанні пісні пройшла 15-річна співачка Alizé. За задумом авторів, пісня та виконавиця мали залучити молоду аудиторію. І в них вийшло.

У назві пісні можна знайти відсилку на роман Володимира Набокова "Лоліта", проте, як стверджують автори, це не пряма адаптація. Композиція була записана у 1999 році, а реліз відбувся у липні 2000-го року і став дебютним синглом з альбому Gourmandises.

Ще більший інтерес до пісні з’явився після виходу на екрани кліпу на пісню "Moi… Lolita", в якому юна Alizée постала в образі молоденької кокетливої дівчини, що танцювала в клубі та гуляла сільськими пейзажами. Відео активно транслювалось на MTV та інших музичних каналах. Треба сказати, що і пісня, і кліп викликали суперечки у суспільстві через неоднозначність теми. Авторів звинувачували у надмірній сексуалізації неповнолітньої співачки.

Обкладинка пісні "Moi… Lolita" співачки Alizée

Текст пісні "Moi… Lolita"

Текст пісні "Moi… Lolita"

Успіх цієї композиції в Європі та Україні

Ця пісня була широко популярна не лише у Франції, а й далеко її межами. Сингл став справжнім хітом, посівши друге місце у французькому чарті синглів та перше місце у кількох країнах, включаючи Італію, Іспанію та Ізраїль.

У Європі, зокрема й в Україні, трек "Moi… Lolita" активно крутився на радіо, кліп транслювався на музичних каналах, а також її часто ставили на дискотеках. І зараз ця пісня не втрачає своєї актуальності, її часто включають до музичних ретро-добірок.

Так зараз виглядає співачка Alizée

Якщо ви росли наприкінці 90-х або на початку 2000-х, то точно чули цю композицію, і вона неодмінно викличе у вас зворушливу ностальгію за тією епохою. Послухайте її ще раз, щоб підняти собі настрій та потонути у приємних спогадах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про одну з найкультовіших пісень 2000-х. Під неї танцювали брейк та співали "рака мака фо".