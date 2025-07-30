Під неї танцювали брейк і співали "рака мака фо": що відомо про одну з найкультовіших пісень 2000-х (відео)

Ця пісня вийшла 25 років тому і назавжди завоювала серця меломанів

Початок 2000-х років — старт нової епохи та час, який подарував світові багатьох виконавців, а меломанам — безліч хорошої і не дуже музики. Один із треків, який багато років був на піку популярності, у тому числі й в Україні, — це хіт Freestyler фінського гурту Bomfunk MC’s.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про одну з найпопулярніших пісень 2000-х і чому вона так надовго оселилася у музичних топ-чартах.

Культова пісня, що викликає ностальгію

Покоління міленіалів точно знає пісню Freestyler фінського гурту Bomfunk MC’s. Ця композиція стала культурним феноменом, який визначив епоху кінця 1990-х – початку 2000-х. Вона вийшла на міжнародний ринок у лютому 2000-го року і здобула серця меломанів не тільки в Європі, але навіть в Австралії.

Песня Freestyler сделала группу Bomfunk MC’s известной на весь мир

Сингл Freestyler увійшов до дебютного альбому групи Bomfunk MC’s під назвою In Stereo. Пісня поєднує в собі елементи: брейкбіт, хіп-хоп, електроніку та елементи драм-н-бейсу, що зробило її унікальною для свого часу. Freestyler на початку 2000-х посіла 1-е місце в чартах більш ніж 10 країн Європи, особливо вона сподобалася слухачам з Німеччини. Там було продано понад 750 тисяч копій, що зробило сингл одним із найуспішніших реп-треків у країні.

Багато меломанів також пам’ятають кліп на пісню Freestyler. Його було знято в метро Гельсінкі, а головним героєм став 15-річний підліток Марло Снеллман. У кліпі хлопець використовує пульт від MiniDisc-плеєра для керування часом, маніпулюючи людьми та навколишнім середовищем. До останньої секунди цей ролик тримає у напрузі перед розв’язкою драми. Відео зобразило естетику b-boy та вуличної культури, а також технологічні ноу-хау епохи, такі як портативні плеєри.

Головний герой кліпу – 15-річний Марло Снеллман

Варто зазначити, що пісня Freestyler на початку 2000-х не тільки активно крутилася MTV, але стала саундтреком для фільмів і відеоігор. Причому використовували її не лише у той час, а й у сучасніших кінострічках, наприклад, у серіалі "Всі гріхи" 2019 року та фільмі "Місяць, 66 питань" 2021 року.

Користувачі соцмереж досі із теплотою згадують пісню Freestyler, вона викликає ностальгію за юністю. А також навіює спогади про дискотеки, танці в стилі брейк і кумедну фразу, яка вже стала мемом — "рака мака фо". Зазначимо, що це культова фраза "Rock the microphone", що в перекладі означає "Включай мікрофон".

Фраза з пісні Freestyler стала крилатою та використовується в мемах

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про найпопулярнішу пісню 1991 року. Під неї танцювали "медляк" і плакали на танцмайданчиках.