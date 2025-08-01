Прослезитесь от ностальгии: какая песня была самой популярной в 2000-м году и что о чем она

Этой песне уже 25 лет, но она и сейчас иногда звучит на радио и не теряет свою популярность

Начало нового тысячелетия 2000-х ознаменовалось новыми музыкальными течениями, экспериментами и новой модой в музыке. Эта эпоха подарила нам много интересных хитов, среди которых и песня "Moi… Lolita" юной певицы Alizée. Для артистки этот хит стал определяющим в карьере, а для слушателей — мед для ушей. Песня была одной из самых популярных в 2000-х и звучала, как на радио, так и на дискотеках.

"Телеграф" расскажет, что известно о песне "Moi… Lolita" певицы Alizée, о чем она и почему ее текст и образ певицы вызывали споры.

"Moi… Lolita" — что известно об этой композиции

Песня "Moi… Lolita" (Я… Лолита") была написана и спродюсирована двумя известными во Франции музыкантами — композитором Лораном Бутонна и певицей-поэтессой Милен Фармер. Они специально создали целый проект, в котором кастинг на исполнении песни прошла 15-летняя певица Alizée. По задумке авторов, песня и исполнительница должны были привлечь молодую аудиторию. И у них получилось.

В названии песни можно найти отсылку к роману Владимира Набокова "Лолита", однако, как утверждают авторы, это не прямая адаптация. Композиция была записана в 1999 году, а релиз состоялся в июле 2000-го года и стал дебютным синглом с альбома Gourmandises.

Еще больший интерес к песне появился после выхода на экраны клипа на песню "Moi… Lolita", в котором юная Alizée предстала в образе молоденькой кокетливой девушки, танцующей в клубе и гуляющей по сельским пейзажам. Видео активно транслировалось на MTV и других музыкальных каналах. Надо сказать, что и песня, и клип вызывали споры в обществе из-за неоднозначности темы. Авторов обвиняли в излишней сексуализации несовершеннолетней певицы.

Обложка песни "Moi… Lolita" певицы Alizée

Текст песни "Moi… Lolita"

Текст песни "Moi… Lolita"

Успех этой композиции в Европе и Украине

Эта песня была широко популярна не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Сингл стал настоящим хитом, заняв второе место во французском чарте синглов и первое место в нескольких странах, включая Италию, Испанию и Израиль.

В Европе, в том числе и в Украине, трек "Moi… Lolita" активно крутился на радио, клип транслировался на музыкальных каналах, а также его часто ставили на дискотеках. И сейчас эта песня не теряет свою актуальность, ее часто включают в музыкальные ретро-подборки.

Так сейчас выглядит певица Alizée

Если вы росли в конце 90-х или начале 2000-х, то точно слышали эту композицию, и она непременно вызовет у вас трогательную ностальгию за той эпохой. Послушайте ее еще раз, чтобы поднять себе настроение и утонуть в приятных воспоминаниях.

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