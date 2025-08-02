Була однією з найкрасивіших актрис у СРСР: як виглядає могила уродженки Полтави Жанни Прохоренко

Прохоренко була однією з найвідоміших актрис у СРСР

Жанна Прохоренко була відомою радянського акторкою, народженою в Україні, як і Ада Шереметьєва. Вона грала у фільмах "А якщо це кохання?", "Одруження Бальзамінова", "Калина червона". Прохоренко не стало у 2011 році, коли їй був 71 рік.

"Телеграф" розкаже детальніше, якою була кар'єра акторки, де вона грала, а також де її поховали.

Кар'єра Жанни Прохоренко

Майбутня актриса з'явилась на світ у 1940 році в Полтаві. Її батько загинув, беручи участь у Другій світовій війні. Жанна з матір'ю переїхала до Ленінграда, де закінчила школу. Прохоренко мріяла про акторську кар'єру з дитинства, тож брала уроки майстерності в Ленінградському міському палаці піонерів імені Жданова.

Прохоренко здобувала освіту у Всесоюзному державному інституті кінематографії. Упродовж 2 років вона навчалась у Школі-студії МХАТ. У 1959 році Жанна дебютувала у кіно у воєнній драмі "Балада про солдата". Там вона отримала головну роль Шури. Стрічка була дуже успішною у Радянському Союзі, а Прохоренко стала зіркою.

Прохоренко в драмі "Балада про солдата", скриншот зі стрічки "Штуки-дрюки"

Згодом Жанна знялась у стрічці "А якщо це любов?". Там вона отримала роль старшокласниці Ксенії. Через те, що Прохоренко знялась у фільмі, її відрахували зі школи МХАТу. Тоді студентам театральних вишів забороняли грати у кіно.

Успішними для акторки стали стрічки "Одруження Бальзамінова" — про шлюб за розрахунком і "Калина червона" — драма, де Жанна перевтілилась у слідчу. Прохоренко також грала в українських стрічках "Прощай", "Один шанс із тисячі", "Дві версії одного зіткнення", "Фіктивний шлюб".

Прохоренко у молодості, фото з мережі

Жанні також діставалися ролі педагога та керівника, зокрема втілила роль вчительки Марії у фільмі "Прийде", директорки радгоспу Анни Тальникової — у стрічці "Близька відстань" та Анни — у драмі "На новому місці".

Прохоренко у молодості, фото з мережі

Прохоренко грала у Театрі-студії кіноактора. Востаннє вона отримувала у кіно епізодичні ролі, зокрема у картинах "Дронго", "Близнюки", "Місце під сонцем".

Жанна Прохоренко була популярною акторкою, фото з мережі

Смерть і могила Жанни Прохоренко

Протягом останніх років життя актриса мешкала в своєму будинку в Псковській області. У Москву вона приїжджала лише зимувати. Натомість на Псковщині Жанна вирощувала овочі та багато палила.

Прохоренко в старості, фото з мережі

У 2009 році в акторки виявили злоякісну пухлину стравоходу. Вона спершу не звертала увагу на погіршення самопочуття. Прохоренко думала, що це відбувається через хронічну депресію, яка у неї була. Щоб подолати онкологію, Жанна пройшла 12 сеансів хіміотерапії. Однак це не допомогло.

У 2011 році Прохоренко померла у Москві. Її поховали на Хованському кладовищі. Актрисі встановили невеликий гранітний пам'ятник з її чорно-білим портретом. На могилу Прохоренко періодично приносять квіти та свічки.

Могила Прохоренко, фото з мережі

Пам'ятник Прохоренко, фото з мережі

Раніше "Телеграф"розповідав, де похована актриса Галина Водяницька, родом із Харкова. Вона грала Зою Космодем'янську у військовій драмі "Зоя".