Поросла хащами та стала занедбаною: як виглядає зараз могила олімпійської чемпіонки Поліни Астахової

Протягом останніх років гімнастка не з'являлась на публіці та жила доволі скромно

Українська гімнастка Поліна Астахова стала багаторазовою олімпійською чемпіонкою, здобувши 10 медалей. Серед них — 5 золотих, 2 срібні і 3 бронзові. Спортсменки не стало у 68 років і поховали у Києві. Вона тренувала гімнастку Лілію Подкопаєву, яка згодом перемогла на Олімпійських іграх в Атланті.

"Телеграф" розкаже, якою була кар'єра Астахової, про її досягнення та де її поховали.

Що відомо про Поліну Астахову

Астахова народилась у 1935 році у Дніпропетровську. Згодом родина переїхала у Донецьк. Саме там Поліна зацікавилася гімнастикою, коли вперше побачила змагання з цього виду спорту. Там вона тренувалась в клубі "Шахтар" під керівництвом заслуженого тренера СРСР Володимира Смирнова.

За особливу грацію на Заході Астахову називали "русской березкой", оскільки тоді для громадян інших країн СРСР асоціювався з Росією. А на олімпійському турнірі в Римі італійські медійники іменували її Мадонною.

Поліна Астахова на Олімпіаді в Токіо в 1964 році, фото Getty Images

У 1954 році Поліна вперше взяла участь у чемпіонаті СРСР та одразу потрапила до союзної збірної. На Олімпіаді, яка відбулась у тому ж році, українка стала чемпіонкою в командному заліку, будучи наймолодшою учасницею від СРСР.

Утім, на Олімпіаді у Римі Астахова втратила 1 бал після падіння з колоди в одній із дисциплін. Тоді вона виграла золото в складі команди, срібло у вільних вправах і бронзу в абсолютному заліку. Попри це, невдача розчарувала гімнастку, і вона певний час не виступала.

Поліна Астахова стала видатною олімпійською чемпіонкою, фото Getty Images

У 60-х роках Астахова відновила участь у змаганнях. За кар'єру гімнастці вдалося здобути 10 медалей на Олімпійських іграх, зокрема 5 золотих, 2 срібні та 3 бронзові. Також вона двічі перемагала на Чемпіонатах світу та тричі на Чемпіонатах Європи зі спортивної гімнастики. Її майстерністю захоплювалися радянські діячі Микита Хрущов, Леонід Брежнєв і навіть кубинський лідер Фідель Кастро.

Астахова здобула протягом кар'єри чимало медалей, фото Getty Images

У 1972 році Астахова завершила професійну кар'єру й стала тренером Української збірної в СРСР. У 2002 році вона увійшла до Міжнародної зали гімнастичної слави. Протягом останніх років Поліна жила у Києві, на проспекті Перемоги.

Астахова була тренером, фото з мережі

Її донька Олена розповідала, що спортсменка страждала на тяжку форму бронхіальної астми. Вона користувалась дихальним препаратом і купувала дорогі ліки. Поліна навіть була вимушена продати свої медалі, щоб покрити витрати на лікування. Після того, як у неї взяли 2 медалі чиновники зі спорткомітету і не віддали, вона не хотіла просити про допомогу. В останні роки життя Астахова жила на скромну пенсію.

"Мама вирішила продати свої олімпійські нагороди, коли в неї почалася важка форма бронхіальної астми. Перед нами став вибір: медалі чи мама? Необхідно було пройти курс лікування дорогими препаратами. Я намагалася її підтримати морально, умовляла не продавати нагороди. Але це було марно", — зазначила Олена.

Могила Поліни Астахової

Гімнастки не стало у 68 році через серцевий напад. Це сталося у 2005 році. Астахову поховали на Байковому кладовищі, на ділянці № 49б. Їй встановили великий чорний меморіал, на якому зобразили гімнастку під час виконання вправи на колоді. А збоку автори монументу відтворили лебедя, який символізує вічний політ.

Меморіал Астаховій, фото з мережі

Пам'ятник Астаховій, фото з мережі

У липні 2025 року на Youtube-каналі "Вінтажний блогер" Владислав Тимошенко показав, який зараз має вигляд могила Астахової. За місцем поховання олімпійської чемпіонки ніхто не доглядає — воно поросло бур'янами та кущами. Зовсім скоро за хащами не буде видно пам'ятника. Очевидно, зараз нікому немає діла до того, аби привести до ладу могилу легендарної гімнастки.

Могила Астахової зараз, скриншот з Youtube-каналу "Вінтажний блогер"

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований відомий поет Дмитро Білоус. Його могила має занедбаний вигляд.