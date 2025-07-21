Пішла з кіно на піку популярності: як склалась доля зірки радянських фільмів Шереметьєвої

Акторка давно не знімається в кіно

У цей день, 1953 року народилась знаменита радянська актриса Ада Шереметьєва. Вона грала у фільмах "Молодо та зелено", "Мовчання", "Усміхнись сусідові". Сьогодні їй виповнюється 89 років. А нещодавно ми розповідали, куди зникла відома акторка Барбара Брильська.

"Телеграф" розкаже, якою була кар'єра Ади Шереметьєвої, де вона грала та якими ролями відзначилась. Також дізнаєтесь про особисте життя знаменитості та чому вона пішла з кіно.

Що відомо про кар'єру Ади Шереметьєвої

Майбутня акторка народилась в сім'ї лікарів у Києві у 1936 році. Здобула освіту в Київському політехнічному інституті на електротехнічному факультеті. Однак за фахом працювати вона не пішла, натомість поїхала в Москву, де спробувала вступити до Щукінського училища. Там їй відмовили, бо вона не відпрацювала за фахом після закінчення вишу.

Так Шереметьєва вступила на акторський факультет Ленінградського інституту театру, музики і кінематографії. Під час навчання почала грати у Ленінградському театрі імені Коміссаржевської, а згодом остаточно була зарахована до трупи.

Шереметьєва у фільмі "Молоді та зелені", скриншот "Штуки-дрюки"

У 60-х роках минулого століття Ада почала грати у кіно. Однією з найвідоміших ролей стало перевтілення в архітекторку Ірину в комедії "Молодо-зелено". А у драмі "Шлях до пристані" Ада виконала роль кухарки Майки. Популярним за участі акторки стала пригодницька стрічка "Слід в океані", де її героїня — лейтенант держбезпеки Людмила Скуратова. У стрічці жінка перевтілюється в аспірантку і потрапляє в експедицію, де ліквідовує диверсанта.

Шереметьєва у фільмі "Мовчання", скриншот "Штуки-дрюки"

Помітними фільмами за участі Ади стали "Мирний час", "Бур'яни" та "Усмішка ближньому". Героїні Шереметьєвої часто поєднували в собі як силу і рішучість, так і гумор і оптимізм, тому подобалися радянській публіці.

Шереметьєва у фільмі "Посміхнись сусідові", скриншот "Штуки-дрюки"

Особисте життя Ади Шереметьєвої

Наприкінці 60-х років минулого століття Шереметьєва припинила грати у кіно, оскільки зосередилась на особистому житті. Вона вийшла заміж за циркового артиста Леоніда Єнгібаров, який запропонував їй спробувати себе в його сфері.

Леонід Єнгібаров, фото з мережі

Утім, акторка швидко зрозуміла, що цирк — це не її, а шлюб з Єнгібаровим розпався. Після цього Шереметьєва мала спроби повернутися в театр і кіно, але все було невдало. Лише у 1982 році Ада отримала невеличку роль у стрічці "Червоні дзвіночки".

Вдруге Шереметьєва побралась зі співаком і автором пісень Анатолієм Гороховим. Вони перебували у шлюбі аж до смерті Горохова у 2023 році.

Анатолій Горохов, фото з мережі

Де зараз Ада Шереметьєва

Станом на 2025 Шереметьєва не знімається в кіно, адже їй не вдалося повернутися в індустрію. Зараз їй 89 років. Ймовірно, акторка насолоджується спокійним життям подалі від камер і уваги публіки.

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