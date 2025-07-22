Перебувають у шлюбі 14 років: як виглядає дружина актора Андрія Ісаєнка

Актор проявив себе вірним сім'янином

Сьогодні, 22 липня, 39-й день народження відзначає відомий український актор театру та кіно Андрій Ісаєнко. Він грав у фільмах "У неділю зранку зілля копала", "Захар Беркут" та серіалі "Жіночий лікар". Актор вже багато років є щасливим у шлюбі, як і гуморист Євген Кошовий.

"Телеграф" розкаже, що відомо про особисте життя актора, зокрема хто є його дружиною та скільки часу вони разом.

Що відомо про дружину Андрія Ісаєнка

Дружиною актора є режисерка Олеся Моргунець. Їхнє знайомство відбулося у робочій атмосфері. У той момент Моргунець створювала театральну виставу "Пугало і лелеченя", призначену для показу у дитячих садках. Ісаєнко тоді також опинився на репетиції.

"Познайомилися завдяки казці. Олеся ставила театральну постановку "Пугало і лелеченя", щоб показувати її в дитсадках і заробляти якісь гроші. На той час і в мене грошей особливо не було. Пішов на репетицію. І жили вони довго та щасливо", – поділився він.

Андрій Ісаєнко з дружиною та донькою, фото з мережі

З того часу Андрій та Олеся почали спілкуватися, а згодом між ними з'явилися почуття. Так пара побралась, а у 2017 році у них народилась донька, яку назвали Марією. Зараз їй близько 8 років.

Андрій Ісаєнко з сім'єю, фото з мережі

У 2024 році подружжя відсвяткувало 13-у річницю шлюбу. Тоді Олеся зворушливо привітала чоловіка зі святом та подякувала за стосунки, які протягом років стали міцнішими та глибшими.

"13 років мереживна річниця або ж бісова. Ну що ж ми з тобою якось швидко дісталися сюди. Але головне, ми досі можемо дивитися в очі один одному. Вже інакше, ніж тоді, коли була велика юна закоханість, та зараз це подяка, розуміння і любов", — написала Олеся.

Андрій Ісаєнко з дружиною

Олеся Моргунець народилася у 1984 році в смт Козелець, що на Чернігівщині. Навчалась на телевізійного диктора у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Упродовж 7 років Олеся працювала режисеркою монтажу в компанії "Техномедія".

Олеся Моргунець, фото з мережі

У 2011-2012 роках Моргунець викладала монтаж у студії Тараса Маляревича. У 2014 році Олеся виграла президентський грант на створення сценарію для документальної стрічки "Музика моноклю", яка розповідає про кінооператора та фотографа Данила Демуцького.

У 2015 році Олеся увійшла до журі міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова". У 2016-2017 роках вона працювала в дитячій студії "Червоний Собака" та співпрацювала з громадською організацією "Відкрита політика".

Олеся Моргунець стала режисеркою, фото з мережі

Найпопулярнішими роботами Моргунець як режисерки стали картини "Казка про гроші", "Рубіж. Грубешівська операція", "Депортація 44-46", "Щедрик" та "І кожна річка".

Олеся Моргунець на зйомках "Щедрика", фото зі знімань фільму

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину гумориста Юрія Ткача. Упродовж останнього часу вона дуже змінилась зовнішньо.