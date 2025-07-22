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Перебувають у шлюбі 14 років: як виглядає дружина актора Андрія Ісаєнка

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Що відомо про дружину Андрія Ісаєнка Олесю Моргунець Новина оновлена 22 липня 2025, 18:49
Що відомо про дружину Андрія Ісаєнка Олесю Моргунець. Фото Колаж "Телеграфу"

Актор проявив себе вірним сім'янином

Сьогодні, 22 липня, 39-й день народження відзначає відомий український актор театру та кіно Андрій Ісаєнко. Він грав у фільмах "У неділю зранку зілля копала", "Захар Беркут" та серіалі "Жіночий лікар". Актор вже багато років є щасливим у шлюбі, як і гуморист Євген Кошовий.

"Телеграф" розкаже, що відомо про особисте життя актора, зокрема хто є його дружиною та скільки часу вони разом.

Що відомо про дружину Андрія Ісаєнка

Дружиною актора є режисерка Олеся Моргунець. Їхнє знайомство відбулося у робочій атмосфері. У той момент Моргунець створювала театральну виставу "Пугало і лелеченя", призначену для показу у дитячих садках. Ісаєнко тоді також опинився на репетиції.

"Познайомилися завдяки казці. Олеся ставила театральну постановку "Пугало і лелеченя", щоб показувати її в дитсадках і заробляти якісь гроші. На той час і в мене грошей особливо не було. Пішов на репетицію. І жили вони довго та щасливо", – поділився він.

Андрій Ісаєнко сім'я
Андрій Ісаєнко з дружиною та донькою, фото з мережі

З того часу Андрій та Олеся почали спілкуватися, а згодом між ними з'явилися почуття. Так пара побралась, а у 2017 році у них народилась донька, яку назвали Марією. Зараз їй близько 8 років.

Андрій Ісаєнко з сім'єю
Андрій Ісаєнко з сім'єю, фото з мережі

У 2024 році подружжя відсвяткувало 13-у річницю шлюбу. Тоді Олеся зворушливо привітала чоловіка зі святом та подякувала за стосунки, які протягом років стали міцнішими та глибшими.

"13 років мереживна річниця або ж бісова. Ну що ж ми з тобою якось швидко дісталися сюди. Але головне, ми досі можемо дивитися в очі один одному. Вже інакше, ніж тоді, коли була велика юна закоханість, та зараз це подяка, розуміння і любов", — написала Олеся.

Андрій Ісаєнко з дружиною

Олеся Моргунець народилася у 1984 році в смт Козелець, що на Чернігівщині. Навчалась на телевізійного диктора у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Упродовж 7 років Олеся працювала режисеркою монтажу в компанії "Техномедія".

Олеся Моргунець
Олеся Моргунець, фото з мережі

У 2011-2012 роках Моргунець викладала монтаж у студії Тараса Маляревича. У 2014 році Олеся виграла президентський грант на створення сценарію для документальної стрічки "Музика моноклю", яка розповідає про кінооператора та фотографа Данила Демуцького.

У 2015 році Олеся увійшла до журі міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова". У 2016-2017 роках вона працювала в дитячій студії "Червоний Собака" та співпрацювала з громадською організацією "Відкрита політика".

Олеся Моргунець режисерка
Олеся Моргунець стала режисеркою, фото з мережі

Найпопулярнішими роботами Моргунець як режисерки стали картини "Казка про гроші", "Рубіж. Грубешівська операція", "Депортація 44-46", "Щедрик" та "І кожна річка".

Олеся Моргунець фільмографія
Олеся Моргунець на зйомках "Щедрика", фото зі знімань фільму

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину гумориста Юрія Ткача. Упродовж останнього часу вона дуже змінилась зовнішньо.

Теги:
#Особисте життя #Дружина #Актор #Андрій Ісаєнко