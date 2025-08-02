Была одной из самых красивых актрис в СССР: как выглядит могила уроженки Полтавы Жанны Прохоренко

Прохоренко была одной из самых известных актрис в СССР

Жанна Прохоренко была известной советской актрисой, рожденной в Украине, как и Ада Шереметьева. Она играла в фильмах "А если это любовь?", "Женитьба Бальзаминова", "Калина красная". Прохоренко не стало в 2011 году, когда ей было 71 год.

"Телеграф" расскажет подробнее, какой была карьера актрисы, где она играла, а также где ее похоронили.

Карьера Жанны Прохоренко

Будущая актриса появилась на свет в 1940 году в Полтаве. Ее отец погиб, участвуя во Второй мировой войне. Жанна с матерью переехала в Ленинград, где окончила школу. Прохоренко мечтала об актерской карьере с детства и брала уроки мастерства в Ленинградском городском дворце пионеров имени Жданова.

Прохоренко получала образование во Всесоюзном государственном институте кинематографии. В течение 2 лет она училась в Школе-студии МХАТ. В 1959 году Жанна дебютировала в кино в военной драме "Баллада о солдате". Там она получила главную роль в Шуре. Лента была очень успешной в Советском Союзе, а Прохоренко стала звездой.

Прохоренко в драме "Баллада о солдате", скриншот из ленты "Штуки-дрюки"

Впоследствии Жанна снялась в ленте "А если это любовь?" Там она получила роль старшеклассницы Ксении. Из-за того, что Прохоренко снялась в фильме, ее отчислили из школы МХАТа. Тогда студентам театральных вузов запрещали играть в кино.

Успешными для актрисы стали ленты "Женитьба Бальзаминова" — о браке по расчету и "Калина красная" — драма, где Жанна превратилась в следователя. Прохоренко также играла в украинских лентах "Прощай", "Один шанс из тысячи", "Две версии одного столкновения", "Фиктивный брак".

Прохоренко в молодости, фото из сети

Жанне также доставались роли педагога и руководителя, в частности, воплотила роль учительницы Марии в фильме "Придет", директора совхоза Анны Тальниковой — в ленте "Близкое расстояние" и Анны — в драме "На новом месте".

Прохоренко в молодости, фото из сети

Прохоренко играла в Театре-студии киноактера. В последний раз она получала в кино эпизодические роли, в частности в картинах "Дронго", "Близнецы", "Место под солнцем".

Жанна Прохоренко была популярной актрисой, фото из сети

Смерть и могила Жанны Прохоренко

В последние годы жизни актриса жила в своем доме в Псковской области. В Москву она приезжала только зимовать. На Псковщине Жанна выращивала овощи и много курила.

Прохоренко в старости, фото из сети

В 2009 году у актрисы обнаружили злокачественную опухоль пищевода. Она сначала не обращала внимания на ухудшение самочувствия. Прохоренко думала, что это происходит из-за хронической депрессии, которая у нее была. Чтобы преодолеть онкологию, Жанна прошла 12 сеансов химиотерапии. Однако это не помогло.

В 2011 году Прохоренко скончалась в Москве. Ее похоронили на Хованском кладбище. Актрисе установили небольшой гранитный памятник с ее черно-белым портретом. На могилу Прохоренко периодически приносят цветы и свечи.

Могила Прохоренко, фото из сети

Памятник Прохоренко, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронена актриса Галина Водяницкая, родом из Харькова. Она играла Зою Космодемянскую в военной драме "Зоя".