Таємничий куточок природи на Черкащині приваблює мандрівників: де знайти це місце сили (фото, відео)

У літню спеку вода тут — прохолодна та напрочуд прозора

На Черкащині, між Каневом і Трахтемировом, ховається одне з найатмосферніших озер України — Бучак. Ця водойма з'явилася на місці покинутого будівництва Канівської гідроакумулюючої станції й сьогодні вражає туристів своєю дикою природною красою та спокоєм.

"Телеграф" розповідає про це місце. Колись тут було село Бучак.

У 1980-х роках у зв'язку з масштабними роботами зі спорудження Канівської ГАЕС більшість жителів були відселені, частина населеного пункту — затоплена. Під товщею бетону зникли не тільки будинки, а й цінні археологічні артефакти, лісові масиви й давні святилища. Та природа взяла своє: замість бетонного котловану утворилося унікальне озеро.

Чим славиться водойма

Озеро Бучак не наповнюється з Дніпра, а живиться підземними джерелами. Саме тому навіть у літню спеку вода тут прохолодна, напрочуд прозора, а дно видно на кілька метрів углиб. Глибина водойми сягає понад 30 метрів.

Береги озера обрамлені мішаними лісами з дуба, сосни й граба, які поступово захоплюють узбережжя. У заростях очерету та латаття ховаються чаплі, дикі качки, інші птахи. У водоймі водиться карась, окунь, щука, лящ — справжня знахідка для рибалок.

Лебеді на озері Бучак

Неподалік озера — Бабина гора, яку вважають одним з головних культових центрів слов'янського язичництва. За переказами, це місце має потужну енергетику, що відчувається й нині. Тут часто медитують, проводять обряди або просто шукають душевного перезавантаження.

Бучак приваблює туристів, які цінують "дикий" кемпінг, пішохідні маршрути, спокійний пляжний відпочинок без натовпу людей і незайману природу.

Краєвиди озера Бучак

Краєвиди озера Бучак Краєвиди озера Бучак Краєвиди озера Бучак

Краєвиди озера Бучак Краєвиди озера Бучак

Як доїхати до озера Бучак

Дістатися сюди найзручніше з Канева — як власним авто, так і попутним чи туристичним транспортом. Село Бучак — останній пункт перед самою водоймою.

Маршрут до озера з Канева

Сюди їдуть не тільки купатись чи рибалити, а й щоб усамітнитись, відновити внутрішній баланс і відчути гармонію з навколишнім світом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неподалік Чернігова розташована справжня природна перлина — Лебедине озеро. Чому вже цього року варто побачити це мальовничу місцину на власні очі та як туди дістатися — читайте далі.