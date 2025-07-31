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Таємничий куточок природи на Черкащині приваблює мандрівників: де знайти це місце сили (фото, відео)

Автор
Марта Іваненко
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Автор
Озеро Бучак, яке манить своєю красою та природною тишею
Озеро Бучак, яке манить своєю красою та природною тишею. Фото Соцмережі

У літню спеку вода тут — прохолодна та напрочуд прозора

На Черкащині, між Каневом і Трахтемировом, ховається одне з найатмосферніших озер України — Бучак. Ця водойма з'явилася на місці покинутого будівництва Канівської гідроакумулюючої станції й сьогодні вражає туристів своєю дикою природною красою та спокоєм.

"Телеграф" розповідає про це місце. Колись тут було село Бучак.

У 1980-х роках у зв'язку з масштабними роботами зі спорудження Канівської ГАЕС більшість жителів були відселені, частина населеного пункту — затоплена. Під товщею бетону зникли не тільки будинки, а й цінні археологічні артефакти, лісові масиви й давні святилища. Та природа взяла своє: замість бетонного котловану утворилося унікальне озеро.

Чим славиться водойма

Озеро Бучак не наповнюється з Дніпра, а живиться підземними джерелами. Саме тому навіть у літню спеку вода тут прохолодна, напрочуд прозора, а дно видно на кілька метрів углиб. Глибина водойми сягає понад 30 метрів.

Береги озера обрамлені мішаними лісами з дуба, сосни й граба, які поступово захоплюють узбережжя. У заростях очерету та латаття ховаються чаплі, дикі качки, інші птахи. У водоймі водиться карась, окунь, щука, лящ — справжня знахідка для рибалок.

Лебеді на озері Бучак
Лебеді на озері Бучак

Неподалік озера — Бабина гора, яку вважають одним з головних культових центрів слов'янського язичництва. За переказами, це місце має потужну енергетику, що відчувається й нині. Тут часто медитують, проводять обряди або просто шукають душевного перезавантаження.

Бучак приваблює туристів, які цінують "дикий" кемпінг, пішохідні маршрути, спокійний пляжний відпочинок без натовпу людей і незайману природу.

Озеро Бучак Черкаська область
Краєвиди озера Бучак
Краєвиди озера Бучак
Краєвиди озера Бучак
Краєвиди озера Бучак
Краєвиди озера Бучак
Краєвиди озера Бучак
Краєвиди озера Бучак
Краєвиди озера Бучак
Краєвиди озера Бучак
Краєвиди озера Бучак
Краєвиди озера Бучак

Як доїхати до озера Бучак

Дістатися сюди найзручніше з Канева — як власним авто, так і попутним чи туристичним транспортом. Село Бучак — останній пункт перед самою водоймою.

Канів - озеро Бучак Черкаська область - маршрут, як доїхати
Маршрут до озера з Канева

Сюди їдуть не тільки купатись чи рибалити, а й щоб усамітнитись, відновити внутрішній баланс і відчути гармонію з навколишнім світом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що неподалік Чернігова розташована справжня природна перлина — Лебедине озеро. Чому вже цього року варто побачити це мальовничу місцину на власні очі та як туди дістатися — читайте далі.

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#Черкаська область #Озеро #Цікаві місця