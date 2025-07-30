Його створила сама природа: де знаходиться цей таємничий кам'яний міст у Карпатах (карта)

Кам'яний свідок епохи динозаврів – карстовий міст, який вражає уяву

Серед недоторканих карпатських пралісів ховається справжнє геологічне диво — єдиний в Україні нерукотворний міст. Тут час зупинився 150 мільйонів років тому, а природа створила витвір мистецтва, який не має аналогів у нашій країні.

Карстовий міст – це унікальна вапнякова арка, яка залишається оазисом справжньої, недоторканої природи. "Телеграф" розповість про неї детальніше.

Протягом мільйонів років вода терпеливо творила свій шедевр: повільно розчиняла м'які вапняки, створювала порожнини, поки частина скелі не обвалилася, залишивши неймовірний кам'яний місток. Сьогодні ця природна споруда має довжину близько 10 метрів і висоту 3 метри.

Архітектурне диво природи

Особливість Карстового мосту — в його незвичайній будові. Арка складається з двох взаємно перпендикулярних частин, завдяки чому створюється враження, що вона стоїть на трьох кам'яних "ногах". У центрі арки зберігся залишок давньої печери — вертикальна шахта, через яку колись протікала вода.

Вапнякові породи, з яких утворено міст — пелітоморфні вапняки — справжня рідкість для Карпат, де переважають пісковики. Це робить геологічне утворення ще більш унікальним і цінним для науки.

Таємниці стародавнього капища

Карстовий міст оповитий не лише геологічними, а й історичними таємницями. Дослідники припускають, що понад 500 років тому неподалік від цього місця могло знаходитися язичницьке капище, де місцеві жителі поклонялися сонцю. Хоча прямих доказів цього немає, атмосфера місця справді має щось містичне і сакральне.

Недоторкана природа як захист

Карстовий міст залишається одним із найменш відвідуваних природних чудес України — лише кілька тисяч туристів на рік долають складний шлях до цього місця. Парадоксально, але саме це стало його найкращим захистом.

Дорога до мосту вимагає справжньої рішучості: спочатку потрібно дістатися до села Мала Уголька, потім пройти реєстрацію в конторі Угольського лісництва, а далі подолати 2,2-кілометровий маршрут пішки стежкою з перепадом висот у 450 метрів. Стежка пролягає крізь мальовничий праліс, де можна зустріти джерела мінеральної води та гірські струмки. Поруч також розташована печера Дружба — одна з найбільших печер Карпат, що робить мандрівку ще більш захопливою.

Важливо пам'ятати: у цій місцевості немає мобільного зв'язку, тому варто заздалегідь повідомити близьких про свої плани і взяти з собою все необхідне для безпечної мандрівки. А винагородою за зусилля стануть неповторні враження, унікальні фотографії та відчуття єднання з природою і часом.

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