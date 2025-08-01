В Україні є забута столиця козаків зі смішною назвою: як вона нині виглядає

Тут є найважливіша козацька святиня

На території України існує чимало поселень з кумедними назвами та цікавою історією, до прикладу, Трахтемирів. Свого часу це містечко назвали козацькою столицею.

"Телеграф" розповість, де знаходиться Трахтемирів, що з ним зараз і як утворилась його назва. Зауважимо, наразі у цьому селі мешкає фактично дві людини.

Трахтемирів — колишня козацька столиця, містечко з монастирем, розташоване на правому березі Дніпра між Київською і Черкаською областями. На території села також утворено перший приватний заповідник.

Трахтемирів

Як виглядає Трахтемирів

Історія Трахтемирова

Це село в Черкаському районі Черкаської області, підпорядковане Бобрицькій сільській громаді, колись було містом і столицею гетьманів, колишньою козацькою резиденцією. До Трахтемирова належали літописні поселення Заруб (місто Зарубинці) і Монастирок. Наразі вони частково затоплені Канівським водосховищем.

Відомо, що у Трахтемирові розташована найважливіша козацька святиня — Зарубинецький монастир. Його згадували в "Іпатіївському літописі" в 1096 і 1168 рр. разом з містом Заруб.

Старі могили у Трахтемирові

За даними науковців, які спираються на археологічні знахідки, заселення Трахтемирівського півострова відбувалось ще в епоху неоліту. Тут було знайдено сліди трипільської, скіфської та черняхівської культур.

Після ліквідації козацьких вольностей півострів втратив стратегічне значення за часів Російської імперії. А у 1960–70 під час будівництва Канівського водосховища територія Трахтемирова була частково затоплена. Жителів переселили, а більшість будинків — знесли. Інша частина півострова стала ландшафтним заказником, а згодом — регіональним парком.

Пам'ятник у Трахтемирові

Трахтемирів - колишня козацька столиця

Національний парк

Походження назви

Легендарна особа — Трахтемир. За народними переказами, назва походить від імені легендарного козака або старійшини на ім’я Трахтемир. Сам він нібито заснував поселення.

Тюркське чи іранське коріння. На думку деяких науковців, назва має тюркське або іраномовне походження. Адже слово може складатися з двох частин:

"Трах" / "Трахт" — від тюркського слова, пов’язаного з землею чи місцевістю;

"Мир" — слов’янське "мир" (спокій) або "мир" як "спільнота", населений пункт.

Слов’янське походження — "трахт" і "мир". Ще за однією з версій, назва походить від "трахт" — давнє слово, яке означало одяг, спорядження (ймовірно, з німецької або польської). І до нього додали, ще "мир" (село, громада).

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