Чемегівський каньйон — новий must-see Карпат. Де він і чим приваблює (відео)

Таємниче місце у Микуличині, яке стало трендом літа

Чемегівський каньйон — приклад того, як маловідома природна точка за кілька сезонів стає повноцінним туристичним магнітом. Знаходиться він у селі Микуличин на Івано-Франківщині і привернув увагу блогерів та туристів своєю кінематографічністю. Фото та відео звідси нагадують чи то екзотичні країни, и то пейзажі із фантастичного фільму.

Каньйон розташований у долині річки Прутець-Чемегівський. Його високі кам'яні стіни, прозорі потоки та блакитні лагуни створюють неповторну атмосферу.

Як знайти Чемегівський каньйон у Микуличині

Маршрут до каньйону стартує майже з центра села, потрібно звернути на дорогу між мостом та Музеєм звичаєвої символіки Гуцульщини. Відстань до локації — приблизно 3,6 км. Їхати потрібно вулицею Космонавтів вздовж річки, вона асфальтована. Останній відрізок — спуск до води. Він не складний, але вимагає обережності, особливо після дощу. Місце туристично привабливе, тож у вихідні тут достатньо людей.

В цих локаціях знімали історичний фільм "Довбуш". Поруч є також кілька мостів, акведуків, та залишки старої вузькоколійки. Поруч з Микуличином є й інші локації, які можна відвідати — Гуцульська гойдалка на височині (за пів кілометра від каньйону) та водоспад Соколовий (3,5 км від каньйону).

В Микуличнині розвинена туристична інфраструктура — є готелі, бази відпочинку, ресторани, магазини. Через Микуличин пролягає траса на Ворохту — ще одну відому локацію в Карпатах, яку варто побачити.

Раніше "Телеграф" розповідав про Микуличин із таємничого та трагічного боку. Саме біля цього села спалили останню відьму на Галичині.