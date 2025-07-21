"А якщо покусають?" В серці України помітили чоловіка з дивними "улюбленцями" (відео)

Дехто запропонував і свої послуги з вигулу

У Кропивницькому стався досить кумедний курйоз, який розвеселив мережу. Адже на відео показали, як біля житлових будинків невідомий чоловік "вигулював" телевізори.

Відповідне відео вже поширюють місцеві канали. Зауважимо, що коли точно сталась подія, не відомо.

"Вигулює старі телевізори чоловік на Примаченко. Премію "Найцікавіший домашній улюбленець" виграє", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як чоловік тягне за собою два величезних старих телевізори. Техніка прив'язана мотузками, за які чоловік і їх тягне, що скидається на вигул собак. Враховуючи зовнішній вигляд і те, що телевізори тягнуть просто по землі можна припустити, що незнайомець має проблеми з алкоголем.

Однак цей курйоз неабияк повеселив користувачів у коментарях, де вони зазначали, що "вигулювати техніку слід у наморднику". Також писали і про те, що чоловік тягнув телевізори, аби здати на металолом і трохи заробити грошей. Хтось навіть пропонував свої послуги з "вигулу телевізорів".

Нагадаємо, що це не перший випадок дивного "вигулу". Адже влітку схожу картину бачили у Києві, де чоловік водив "на повідку" телевізор серед багатоповерхівок. Тоді мережа теж жартувала.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі завірусилось відео, як діти відірвали хвоста мавпі-аніматору у Львові.