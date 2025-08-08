Гороскоп на 9 серпня: Тельцям - успіх у фінансах, Близнюкам - цікава новина

Знакам Зодіаку треба залишатись собою, але прагнути до кращого

"Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 9 серпня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, що може відбутися з вами у цю суботу.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра ви захочете усе контролювати на роботі, вдома та навіть близьких. Є сенс додати трохи спонтанності у житті, аби відчувати емоції яскравіше. Сприятливий день для того, аби пробувати нове у професійній діяльності чи у хобі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваша інтуїція щодо фінансів у цей день буде на висоті. Якщо ви хочете купити дорогу річ чи зробити інвестицію, то ризики будуть мінімальними. Натомість рідні чи близькі можуть вас роздратувати. Однак важливо навчитися працювати з емоційним станом.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

У суботу Близнюки можуть дізнатися цікаву інформацію, яка змінить їхнє ставлення до певних речей. Ви могли про це здогадуватися раніше, а зараз лише отримаєте підтвердження. Це змусить переосмислити ваші пріоритети.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам у цей день варто подбати про себе. Ви можете відчувати брак енергії через велику кількість справ і обов'язків. У суботу не поспішайте допомагати іншим, оскільки так ви ще більше виснажите свій організм.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра ви будете у центрі уваги, тож варто скористатися таким шансом, аби рухатися до своїх цілей. Знайомтеся з новими людьми та діліться ідеями. Це хороший день для презентацій, фотосесій та зміни сфери діяльності.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Діви можуть мати складну розмову, на яку довго наважувалися. Утім, це допоможе розставити всі крапки над "і" і подивитися на ситуацію з іншого боку. Як би там не було, залишайтеся чесними і кажіть правду.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терези вдало балансують між тим, аби керуватися розумом чи серцем. Цього дня варто прислухатися до серця. Можливі романтичні побачення або покращення стосунків з партнером. Проявляйте свої емоції та будьте відкритими.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього дня можуть з'явитися відголоски минулого — повідомлення старого знайомого або несподівані зустрічі. Це можливість завершити те, що не було закінчено. Вчиняйте мудро та не сумнівайтеся у собі.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільців можуть чекати пригоди, навіть якщо ви планували спокійний день. Можуть з'явитися цікаві пропозиції від друзів чи знайомих, від яких буде важко відмовитися. Залишайтеся легкими на підйом.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги можуть зіштовхнутися з труднощами у професійній діяльності. Причиною може бути емоційне вигорання або проблеми з керівництвом. Тут потрібно визначитися, чи подобається, чи куди ви рухаєтесь, або є бажання щось змінити.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Для Водоліїв починається цікавий етап у житті, коли з'являться зміни. Вони можуть стосуватися роботи, особистого життя чи зміни оточення. Не сумнівайтеся у своїх можливостях і залишайтеся вірними собі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра Риби зможуть продемонструвати свою надійність. До вас звернуться з певним проханням, в якому не слід відмовляти. Будьте послідовними та уважними, аби не припуститися помилок.