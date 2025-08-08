Гороскоп на 9 августа: Тельцам – успех в финансах, Близнецам – интересная новость

Знакам Зодиака нужно оставаться собой, но стремиться к лучшему

"Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 9 августа, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, что может случиться с вами в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра вы хотите все контролировать на работе, дома и даже близких. Есть смысл добавить немного спонтанности в жизни, чтобы испытывать эмоции ярче. Благоприятный день для того, чтобы пробовать новое в профессиональной деятельности или хобби.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваша интуиция по поводу финансов в этот день будет на высоте. Если вы хотите купить дорогую вещь или сделать инвестицию, риски будут минимальными. В то же время родные или близкие могут вас разозлить. Однако важно научиться работать с эмоциональным состоянием.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В субботу Близнецы могут узнать интересную информацию, которая изменит их отношение к определенным вещам. Вы могли об этом догадываться раньше, а теперь только получите подтверждение. Это заставит переосмыслить ваши приоритеты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам в этот день стоит позаботиться о себе. Вы можете ощущать нехватку энергии из-за большого количества дел и обязанностей. В субботу не спешите помогать другим, так как вы еще больше истощите свой организм.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра вы будете в центре внимания, так что стоит воспользоваться таким шансом, чтобы двигаться к своим целям. Знакомьтесь с новыми людьми и делитесь идеями. Это хороший день для презентаций, фотосессий и смены сферы деятельности.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девы могут иметь сложный разговор, на который долго решались. Впрочем, это поможет расставить все точки над "i" и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Как бы то ни было, оставайтесь честными и говорите правду.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы удачно балансируют между тем, чтобы руководствоваться разумом или сердцем. В этот день следует прислушаться к сердцу. Возможны романтические свидания или улучшение отношений с партнером. Проявляйте свои эмоции и будьте открыты.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день могут появиться отголоски прошлого – сообщения старого знакомого или неожиданные встречи. Это возможность завершить то, что не было окончено. Поступайте мудро и не сомневайтесь в себе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцов могут ждать приключения, даже если вы планировали спокойный день. Могут появиться интересные предложения от друзей или знакомых, от которых будет сложно отказаться. Оставайтесь лёгкими на подъем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги могут столкнуться с трудностями в профессиональной деятельности. Причиной может служить эмоциональное выгорание или проблемы с руководством. Здесь нужно определиться, нравится ли, куда вы двигаетесь, или есть желание что-то изменить.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Для Водолеев начинается интересный этап в жизни, когда появятся перемены. Они могут касаться работы, личной жизни или смены окружения. Не сомневайтесь в своих возможностях и оставайтесь верны себе.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра Рыбы смогут продемонстрировать свою надежность. К вам обратятся с определенной просьбой, в которой не следует отказывать. Будьте последовательны и внимательны, чтобы не допустить ошибок.