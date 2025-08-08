"Не лагідна українізація": масова бійка на пляжі в Одесі розбурхала українців (відео)

Коментарі не змусили себе чекати

На одному з пляжів в Одесі стався гучний конфлікт між відпочивальниками. Усе закінчилось бійкою.

Причиною бійки між відпочивальниками на одному з пляжів Одеси стала російська музика, як йдеться у публікації в Facebook. Інцидент відбувся просто серед дня і викликав бурхливу реакцію в соцмережах.

Ймовірно, що група людей увімкнула гучну музику — серед композицій, кажуть, лунали треки російських виконавців. Інша компанія відпочивальників можливо зробила зауваження, а пізніше словесна суперечка швидко переросла у бійку. Це можна побачити на відео.

Зауважимо, що на відео видно, що у бійці бере участь не кілька осіб, а ціла група відпочивальників — конфлікт набув масового характеру просто посеред пляжу.

Які є коментарі під відео

"Той момент, коли українізація не лагідна".

"Молодці. Ні — рошисткій музиці".

"Правильно, не*** слухати те, що нас вбиває".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, відпочинок на Одесі може виявитись неприємним не тільки через масовий конфлікт, а і через ціни на деякі послуги.