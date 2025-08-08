"Дубайська начинка". В Одесі зафіксували неприємне явище на пляжах (відео)

В Мережі жартують, що це дубайська начинка

Щоб зайти в море на одеських пляжах, відпочивальникам доводиться долати перешкоду. Щоб дійти з густих зелених водоростей до чистої водички, потрібно пройти кілька метрів, поки вода не сягне колін.

Автори відео в тіктоці жартують: "Приїжджайте в Одесу, вода тепла", і показують зелені зарості на береговій лінії.

Нещодавно берегову смугу Одеси засипало тоннами водоростей, проте після того, як їх згрібали тракторами, ситуація дещо покращилась. Проте зелений килим досі можна побачити на окремих ділянках узбережжя Чорного моря. В Болгарії, у місті Сонячний берег, також показували аналогічний вигляд берегової лінії.

У мережі користувачі жартують, називаючи це явище "дубайською начинкою" — за аналогією з популярним дубайським шоколадом.

Попри незвичайний вигляд пляжів, вода залишається прохолодною і чистою. Водорості — лише тимчасові незручності, переконані у соцмережах. Інші ж вважають, що таке засилля водоростей — природна функція самоочищення природи (відомо, що ці рослини очищують морську воду).

Раніше "Телеграф" писав, що на популярному пляжі похід до вбиральні став розкішшю. Таке на пляжі відбувається вперше.