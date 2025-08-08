"Не ласковая украинизация": массовая драка на пляже в Одессе взбудоражила украинцев (видео)

Комментарии не заставили себя ждать

На одном из пляжей в Одессе произошел громкий конфликт между отдыхающими. Все закончилось дракой.

Причиной драки между отдыхающими на одном из пляжей Одессы стала русская музыка, как говорится в публикации в Facebook. Инцидент произошел прямо среди дня и вызвал бурную реакцию в соцсетях.

Вероятно, что группа людей включила громкую музыку — среди композиций, говорят, звучали треки российских исполнителей. Другая компания отдыхающих возможно сделала замечание, а позже словесный спор быстро перерос в драку. Это можно увидеть на видео.

Заметим, что на видео видно, что в драке участвует не несколько человек, а целая группа отдыхающих — конфликт приобрел массовый характер прямо посреди пляжа.

Какие есть комментарии под видео

"Тот момент, когда украинизация не ласковая".

"Молодцы. Нет — рошисткой музыке".

"Правильно, не*** слушать то, что нас убивает".

Как комментируют

