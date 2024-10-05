Товстий шар мертвих мошок: комахи заполонили Дніпропетровщину, пояснення ентомолога та відео

Вони є переносниками низки захворювань

На Дніпропетровщині дуже розплодилися мошки-дрозофіли. Вони масово гинуть та товстим шаром покривають землю.

Нашестя мошок на Дніпропетровщині почалося ще кілька днів тому. Зокрема, вони заполонили Нікополь та Нікопольський район. Місцевий житель Олександр Павлов показав відео, де мошки покривають землю.

Він розповів, що їх було дуже багато у Нікополі біля ринку на вулиці Усова. Комахи завдавали дискомфорту — сідали на одяг та волосся, лізли в очі. Місцеві жителі публікували фото та відео нашестя мошок.

Також з’явилися кадри з товстим шаром мертвих дрозофілів у Мар’янському на Криворіжжі. Вони покрили землю наче шаром попелу, що сягає кількох десятків сантиметрів.

Як пояснив ентомолог Михайло Литвиненко, мошки так сильно розмножилися цієї осені через довгий період тепла. За його словами, у цьому немає нічого аномального, але є небезпека – мошки можуть переносити деякі інфекційні та інвазивні захворювання.

"Цього року аномально тепла осінь сприяла ще одній, додатковій, генерації мошок, яка в інші роки через зниження температури зовсім не розвивалася б. Наприклад, у таких населених пунктах, де є водоймища і в південних районах", — зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", вчені в США виявили ос нового вигляду Syntretus perlmani. Вони використовують мушок дрозофіл як живий "інкубатор".