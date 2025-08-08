Нові види павуків оселяються в Україні. Арахнолог розповіла, які з цим є проблеми

Роки опису нових видів не завжди такі самі, як роки відлову павука

В Україні за останній рік з'явились нові павуки. Два види з Сумської області, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Про це розповіла "Телеграфу" арахнолог, доктор філософії та співробітник Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук. За її словами, треба спершу розрізняти, коли з'явились нові павуки для науки і які вперше знайдені для окремої території.

Вона додала, що для території областей України зараз знаходять достатню кількість видів павуків через нестачу досліджень загалом.

Якщо говорити про нові для науки види, то, наприклад, у 2025 році було описано два види на території Криму, сказала Іосипчук.

Мова йде за Troglohyphantes exspectatus та Bisetifer tactus.

Troglohyphantes exspectatus. Фото: zookeys.pensoft.net

Bisetifer tactus

А 2024-му році також було описано два нових для науки види, але вже з Сумської області: Peponocranium fallax та Cnephalocotes similis.

"Відкриття нових видів не така часта подія, але вона є. Роки опису нових видів не завжди такі самі, як роки відлову павука – для відкриття нового виду потрібен час", – зазначила Іосипчук.

Арахнолог також додала, що говорити про те, яких павуків ми вже не побачимо, зарано. На її думку, це інший етап дослідження фауни павуків України.

До цього треба взагалі дізнатись, яка їх чисельність, щоб говорити про зниження чисельності. Як і говорити про вимирання видів. Для того щоб з'ясувати, що вид вимирає, необхідно проводити дослідження та моніторинг цього виду за встановленими критеріями, як зменшення ареалу чи чисельності з часом. А для цього треба знати, яка чисельність була до цього, пояснила дослідниця.

За її словами, якщо достатньо велика кормова база, то більшість павуків виживе.

Проблема з рідкісними видами

Єдина проблема стосується рідкісних видів. За словами Іосипчук, у Червоній книзі України павуки не охороняються.

Ми говоримо про рідкісні як ті види, які знайдені, наприклад, лише у кількох точках чи обмежені кількома областями. Але це не значить, що їх точно немає у, наприклад, інших менш досліджених областях. Просто треба більше даних,

Вона навела приклад з тарантулом, який колись не вважався широко розповсюдженим по Україні через те, що не було достатньо досліджень.

Цифровізація допомагає дослідженням

Іосипчук каже, що зараз через цифровізацію обмін інформацією кращий, і все частіше з'являються фото павуків на платформах iNaturalist чи GBIF. Проте, за словами експерта, визначити павуків до виду за фотографією загального зовнішнього вигляду можна тільки окремих представників.

"Це не просто дуже складно – павуків краще так не визначати", – підкреслила Іосипчук.

Як відбувається визначення виду

Визначення виду відбувається під бінокуляром (різновид мікроскопу) через відмінності у будові їх органів розмноження. Зараз ці визначення також підкріплюються молекулярними дослідженнями.

За фотографією, якщо ви побачите павуків родини павуків-вовків (Lycosidae), більшість з яких коричневого кольору, вони виглядатимуть на перший погляд майже однаково, – пояснила арахнолог

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні помітили павуків-хамелеонів.