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Дивіться на вусики і крила: як відрізнити сарану від коника-стрибунця

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Є кілька ознак, які допоможуть відрізнити сарану від невинних коників-стрибунців Новина оновлена 24 липня 2025, 11:50
Є кілька ознак, які допоможуть відрізнити сарану від невинних коників-стрибунців. Фото Getty Images

Ці два види комах дійсно схожі, але відрізнити їх все ж таки можна

Останніми днями український інформаційний простір рясніє повідомленнями про навалу сарани. Зграї комах було зафіксовано у кількох областях — Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській. Українці почали активно цікавитись цим явищем і чи небезпечне воно для людей.

"Телеграф" розповість, як відрізнити сарану від звичайних безпечних коників-стрибунців, адже вони справді схожі.

Як відрізнити сарану та коників?

Сарана та коник-стрибунець — представники загону прямокрилих, і вони справді можуть бути схожі зовні. Однак їх можна відрізнити за деякими ознаками, поведінкою та біологією.

Як відрізнити сарану від коника-стрибунця
Як відрізнити сарану від коника-стрибунця

Зовнішні ознаки

Вусики

  • Сарана має більш короткі та товсті вусики, які займають половину тільця.
  • Коник-стрибунець із довгими тонкими вусиками, які перевищують довжину тіла.

Крила

  • Сарана з добре розвиненими крилами, які допомагають їй літати на довгі дистанції.
  • Коники з короткими недорозвиненими крилами, які не дають далеко перелітати.
коник-стрибунець фото
Так виглядає коник-стрибунець. Фото: Getty Images

Лапки

  • Сарана має міцні та потужні задні лапки, але не дуже довгі, а пропорції тільця у неї компактніші.
  • Коник-стрибунець має довгі задні лапки, які добре пружинять, пристосовані для далеких стрибків.

Забарвлення

  • Сарана в одиночній фазі часто має зелене або буре забарвлення, здатне зливатися з навколишнім середовищем, а в стадній фазі — жовто-коричневе або чорне.
  • Коники-стрибунці найчастіше зелені або бурі, зливаються з рослинами та травою.

Звук

  • Сарана не видає жодних характерних звуків або вони ледь вловимі, але в стадній фазі може видавати шум від крил.
  • Коники-стрибунці голосно цокочуть, особливо самці у шлюбний період для залучення самок.
сарана фото
Так виглядає сарана. Фото: Getty Images

Відмінності у поведінці

Сарана

  • Існує у двох фазах: одиночній (тримається одинаком, рідко буває шкідлива або агресивна) і стадній (утворює величезні зграї, які можуть завдавати шкоди рослинам та деревам).
  • У стадній фазі у сарана може змінюватися забарвлення та поведінку, стає більш активною та агресивною.
  • У стадній фазі сарана може швидко знищувати сільськогосподарські посіви.
сарана фото
Сарана атакує Укаріну

Коник-стрибунець

  • Найчастіше веде одиночний спосіб життя, не схильний утворювати великі зграї.
  • Харчується не тільки рослинами, а й дрібними комахами.
  • Активно цокоче — звук створює тертям надкрилків або лапок об крила. Самці можуть голосно цвіркотіти для парування.
Коник-стрибунець
Коник-стрибунець. Фото: Getty Images

Якщо помітили десь у полі чи на городі комаху і сумніваєтеся, сарана це чи коник-стрибунець, то дивіться на вусики та крила. Довгі вусики, маленькі крильця і гучне цокотіння — це коник-стрибунець. Потужні крильця, короткі вуса і стадна поведінка — це сарана.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україну масово атакує сарана. У чому причина, де вже є наслідки та як цьому безпечно протидіяти.

Теги:
#Саранча #Нашестя сарани #коник стрибунець