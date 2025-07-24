Дивіться на вусики і крила: як відрізнити сарану від коника-стрибунця
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Ці два види комах дійсно схожі, але відрізнити їх все ж таки можна
Останніми днями український інформаційний простір рясніє повідомленнями про навалу сарани. Зграї комах було зафіксовано у кількох областях — Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській. Українці почали активно цікавитись цим явищем і чи небезпечне воно для людей.
"Телеграф" розповість, як відрізнити сарану від звичайних безпечних коників-стрибунців, адже вони справді схожі.
Як відрізнити сарану та коників?
Сарана та коник-стрибунець — представники загону прямокрилих, і вони справді можуть бути схожі зовні. Однак їх можна відрізнити за деякими ознаками, поведінкою та біологією.
Зовнішні ознаки
Вусики
- Сарана має більш короткі та товсті вусики, які займають половину тільця.
- Коник-стрибунець із довгими тонкими вусиками, які перевищують довжину тіла.
Крила
- Сарана з добре розвиненими крилами, які допомагають їй літати на довгі дистанції.
- Коники з короткими недорозвиненими крилами, які не дають далеко перелітати.
Лапки
- Сарана має міцні та потужні задні лапки, але не дуже довгі, а пропорції тільця у неї компактніші.
- Коник-стрибунець має довгі задні лапки, які добре пружинять, пристосовані для далеких стрибків.
Забарвлення
- Сарана в одиночній фазі часто має зелене або буре забарвлення, здатне зливатися з навколишнім середовищем, а в стадній фазі — жовто-коричневе або чорне.
- Коники-стрибунці найчастіше зелені або бурі, зливаються з рослинами та травою.
Звук
- Сарана не видає жодних характерних звуків або вони ледь вловимі, але в стадній фазі може видавати шум від крил.
- Коники-стрибунці голосно цокочуть, особливо самці у шлюбний період для залучення самок.
Відмінності у поведінці
Сарана
- Існує у двох фазах: одиночній (тримається одинаком, рідко буває шкідлива або агресивна) і стадній (утворює величезні зграї, які можуть завдавати шкоди рослинам та деревам).
- У стадній фазі у сарана може змінюватися забарвлення та поведінку, стає більш активною та агресивною.
- У стадній фазі сарана може швидко знищувати сільськогосподарські посіви.
Коник-стрибунець
- Найчастіше веде одиночний спосіб життя, не схильний утворювати великі зграї.
- Харчується не тільки рослинами, а й дрібними комахами.
- Активно цокоче — звук створює тертям надкрилків або лапок об крила. Самці можуть голосно цвіркотіти для парування.
Якщо помітили десь у полі чи на городі комаху і сумніваєтеся, сарана це чи коник-стрибунець, то дивіться на вусики та крила. Довгі вусики, маленькі крильця і гучне цокотіння — це коник-стрибунець. Потужні крильця, короткі вуса і стадна поведінка — це сарана.
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