Дивіться на вусики і крила: як відрізнити сарану від коника-стрибунця

Ці два види комах дійсно схожі, але відрізнити їх все ж таки можна

Останніми днями український інформаційний простір рясніє повідомленнями про навалу сарани. Зграї комах було зафіксовано у кількох областях — Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській. Українці почали активно цікавитись цим явищем і чи небезпечне воно для людей.

"Телеграф" розповість, як відрізнити сарану від звичайних безпечних коників-стрибунців, адже вони справді схожі.

Як відрізнити сарану та коників?

Сарана та коник-стрибунець — представники загону прямокрилих, і вони справді можуть бути схожі зовні. Однак їх можна відрізнити за деякими ознаками, поведінкою та біологією.

Як відрізнити сарану від коника-стрибунця

Зовнішні ознаки

Вусики

Сарана має більш короткі та товсті вусики, які займають половину тільця.

Коник-стрибунець із довгими тонкими вусиками, які перевищують довжину тіла.

Крила

Сарана з добре розвиненими крилами, які допомагають їй літати на довгі дистанції.

Коники з короткими недорозвиненими крилами, які не дають далеко перелітати.

Так виглядає коник-стрибунець. Фото: Getty Images

Лапки

Сарана має міцні та потужні задні лапки, але не дуже довгі, а пропорції тільця у неї компактніші.

Коник-стрибунець має довгі задні лапки, які добре пружинять, пристосовані для далеких стрибків.

Забарвлення

Сарана в одиночній фазі часто має зелене або буре забарвлення, здатне зливатися з навколишнім середовищем, а в стадній фазі — жовто-коричневе або чорне.

Коники-стрибунці найчастіше зелені або бурі, зливаються з рослинами та травою.

Звук

Сарана не видає жодних характерних звуків або вони ледь вловимі, але в стадній фазі може видавати шум від крил.

Коники-стрибунці голосно цокочуть, особливо самці у шлюбний період для залучення самок.

Так виглядає сарана. Фото: Getty Images

Відмінності у поведінці

Сарана

Існує у двох фазах: одиночній (тримається одинаком, рідко буває шкідлива або агресивна) і стадній (утворює величезні зграї, які можуть завдавати шкоди рослинам та деревам).

У стадній фазі у сарана може змінюватися забарвлення та поведінку, стає більш активною та агресивною.

У стадній фазі сарана може швидко знищувати сільськогосподарські посіви.

Сарана атакує Укаріну

Коник-стрибунець

Найчастіше веде одиночний спосіб життя, не схильний утворювати великі зграї.

Харчується не тільки рослинами, а й дрібними комахами.

Активно цокоче — звук створює тертям надкрилків або лапок об крила. Самці можуть голосно цвіркотіти для парування.

Коник-стрибунець. Фото: Getty Images

Якщо помітили десь у полі чи на городі комаху і сумніваєтеся, сарана це чи коник-стрибунець, то дивіться на вусики та крила. Довгі вусики, маленькі крильця і гучне цокотіння — це коник-стрибунець. Потужні крильця, короткі вуса і стадна поведінка — це сарана.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україну масово атакує сарана. У чому причина, де вже є наслідки та як цьому безпечно протидіяти.