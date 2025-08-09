Богомол у Вінниці зʼявився не випадково: ентомолог пояснив, звідки він взявся

Комаху занесли до Червоної книги

Богомол іріс плямистий, якого нещодавно бачили у Вінниці, мігрував з південних областей України. А їхнє просування не становить загрози для інших комах.

Про це в коментарі "Телеграфу" заявив ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. Він детально розповів, звідки взялась ця комаха.

"Цей іріс плямистий є степовим видом, який занесений до Червоної книги і активно охороняється", — сказав Халаїм.

Богомол іріс плямистий

За словами ентомолога, він зустрічався раніше на Одещині. Проте його північна межа була десь в районі Ширяєво.

"А останніми роками він почав просуватися вже далі на північ", — сказав він.

Також Халаїм додав, що це зміни клімату проявляються. Тому незвичні комахи і зʼявляються в тих регіонах, де їх раніше не було.

"Здається, теж рік чи два назад його під Савранню знайшли. І от зараз уже у Вінниці. Далі на північ просувається вид. Це зміна кліматичних умов так впливає", — пояснив ентомолог.

На питання журналіста про те, чи загрожує місцевим видам комах таке просування, Халаїм відповів, що такі просування відбуваються більш природньо, тому вони не такі страшні, як, до прикладу, інвазивні види.

Що за комаха Богомол плямистий

Богомол плямистий — це середнього розміру хижа комаха з родини богомолових. Ця комаха досягає довжини 4-6 сантиметрів і має зелений або коричневий колір, іноді з характерними плямами на тілі. Найбільш впізнаваними є його "молитовні" передні лапи з гострими шипами, якими він захоплює здобич. Голова богомола має трикутну форму і може повертатися на 180 градусів, що дає йому широкий огляд для полювання. Великі складні очі забезпечують відмінний зір для виявлення руху здобичі.

