"Відморозитись не вийде". Найкращі меми про зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Росії Володимира Путіна надихнула мережу на порцію нових мемів. В них жартували не тільки про Аляску, де запланована здибанка.

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми. Зауважимо, що зустріч лідерів країн запланована на 15 серпня на Алясці, на ній обговорюватимуть завершення війни в Україні.

Велика кількість жартів була щодо того, що на Алясці досить холодно, тому Трамп запропонував зустріч саме там, аби "Путін не відморозився". Дехто жартував, що це навпаки стратегія була у тому, аби лідер Росії не "розтанув" і отримав трохи кріо омолоджуючих процедур.

Зустріч Трампа і Путіна меми

Мем про зустріч Путіна і Трампа

Також були і меми щодо промови Трампа, в якій він наголосив, що мирна угода України та Росії має пункт "обмін територіями". Українці думали, що йдеться про повну окупацію Донецької області, але дехто припускає, що Трамп "віддасть Аляску РФ".

Мем про зутріч на Алясці

Ще в мемах показували за допомогою ШІ, як виглядатиме зустріч лідерів країн. Обидва варіанти досить різні, на одному Трамп і Путін танцюють у гарних костюмах, відсилка до побачення. А другий показує, як вони замерзли і закутались у велику ковдру.

Трамп і Путін

Трамп і Путін на Алясці

