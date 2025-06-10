"Обов’язково виспимось": українці гірко жартують про масовану нічну атаку (меми)

Зібрали кумедні жарти про нічну атаку

У ніч на вівторок 10 червня майже вся територія України опинилася під масованим та комбінованим російським обстрілом. Армія РФ використовувала ударні дрони типу "шахед" та балістичні ракети. І хоч ніч виявилася надскладною для мешканців зокрема Києва та Одеси, на ранок українці вже почали створювати меми, якими описували власне виснаження після практично безсонної ночі.

"Телеграф" зібрав найдотепніші з них.

Якою б важкою не була ніч, вранці кожен працюючий українець все одно змушений прокидатися та повертатися на роботу. Але, звичайно, працювати після кількох годин відпочинку з акомпанементом балістичних ракет та дронів — не так просто, як того хотілось би.

Одне з найголовніших бажань українців

Літо — чудова пора року. Школярі та студенти нарешті можуть відпочити після важких місяців навчання. Щоправда, вдається це не завжди — зранку обов'язково треба вислухати косіння трави, ввечері — любителів поїздити на великій швидкості, а далі, вже за звичним сценарієм, пищання "шахедів" та свист балістики. І це ще не згадали про мотоциклістів, які забувають про існування глушника.

Моральний стан українців на четвертий рік війни вже доволі легко описати однією картинкою:

Коротко про стан ментального здоров'я українців

Афіша концерту, на який українці не купували б квитки

До жартів долучилися й популярні українські коміки

За ці чотири роки повномасштабної війни сталося вже стільки подій, обстрілів та моментів, які запам'ятовуються, що тримати їх в голові час від часу дійсно доволі складно.

І наостанок — різкий, але дуже правдивий опис "сусідів" від власника автомобіля марки "Москвич":

Короткий опис росіян після важкої ночі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні вже кілька днів панує відчутна спека, адже стовпчики термометрів подекуди сягають позначки +40 градусів. У відповідь на такі погодні умови українці не втрачають почуття гумору, активно створюючи та поширюючи тематичні жарти й меми в соціальних мережах.