Рус

"Обов’язково виспимось": українці гірко жартують про масовану нічну атаку (меми)

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
Читать на русском
Автор
836
Меми про нічну атаку 10 червня
Меми про нічну атаку 10 червня. Фото Колаж "Телеграф"

Зібрали кумедні жарти про нічну атаку

У ніч на вівторок 10 червня майже вся територія України опинилася під масованим та комбінованим російським обстрілом. Армія РФ використовувала ударні дрони типу "шахед" та балістичні ракети. І хоч ніч виявилася надскладною для мешканців зокрема Києва та Одеси, на ранок українці вже почали створювати меми, якими описували власне виснаження після практично безсонної ночі.

"Телеграф" зібрав найдотепніші з них.

Якою б важкою не була ніч, вранці кожен працюючий українець все одно змушений прокидатися та повертатися на роботу. Але, звичайно, працювати після кількох годин відпочинку з акомпанементом балістичних ракет та дронів — не так просто, як того хотілось би.

Мем "я обов'язково висплюсь"
Одне з найголовніших бажань українців

Літо — чудова пора року. Школярі та студенти нарешті можуть відпочити після важких місяців навчання. Щоправда, вдається це не завжди — зранку обов'язково треба вислухати косіння трави, ввечері — любителів поїздити на великій швидкості, а далі, вже за звичним сценарієм, пищання "шахедів" та свист балістики. І це ще не згадали про мотоциклістів, які забувають про існування глушника.

Моральний стан українців на четвертий рік війни вже доволі легко описати однією картинкою:

Мем про настрій українців після російської атаки
Коротко про стан ментального здоров'я українців
Мем "Ніч всратих шахедів"
Афіша концерту, на який українці не купували б квитки
Допис Василя Байдака про нічну атаку
До жартів долучилися й популярні українські коміки

За ці чотири роки повномасштабної війни сталося вже стільки подій, обстрілів та моментів, які запам'ятовуються, що тримати їх в голові час від часу дійсно доволі складно.

І наостанок — різкий, але дуже правдивий опис "сусідів" від власника автомобіля марки "Москвич":

Напис на автомобілі "Москвич"
Короткий опис росіян після важкої ночі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні вже кілька днів панує відчутна спека, адже стовпчики термометрів подекуди сягають позначки +40 градусів. У відповідь на такі погодні умови українці не втрачають почуття гумору, активно створюючи та поширюючи тематичні жарти й меми в соціальних мережах.

Теги:
#Україна #Київ #Одеса #Обстріл #Меми