Нова загроза для українців: "шахеди" тепер розкидають небезпечні "подарунки" (фото)

Мета такого поліпшення поки що невідома

Росіяни продовжують модернізувати свої "Шахеди" і тепер переробляють їх у імпровізовані бомбардувальники. Для цього їм під крила чіпляються протитанкові міни ПТМ-3.

Про це повідомив військовослужбовець, експерт у галузі радіотехнологій та БПЛА Сергій Бескрестнов ("Флеш"). Ця міна має магнітний датчик, який реагує на техніку, що проїжджає повз.

"На жаль, у нас нова проблема. Сьогодні одразу по кількох регіонах було зафіксовано Шахеди, які під крилами несли по дві касети з протитанковими мінами ПТМ-3", — написав Бескрестнов.

Військовий каже, що не розуміє задуму росіян. Однак він припускає, що це може бути пов’язане з бажанням замінувати дороги загального користування, щоб призвести до жертв серед мирних жителів. Альтернативою може бути спроба атакувати сільське господарство та завадити зібрати врожай.

Він закликав звертати увагу на подібні предмети та не під’їжджати до них машиною.

У відкритих джерелах сказано, що міна ПТМ-3 може встановлюватися лише дистанційними засобами мінування із землі чи повітря. Міна приводиться в дію через коливання магнітного поля навколо неї, а не через тиск, тому вибух може статися просто коли її намагаються зрушити з місця.

Міна також має механізм самоліквідації, який призводить до вибуху протягом 16-24 годин. Однак інколи він не спрацьовує.

Це кумулятивна міна, яка повинна вражати дно бронетехніки спрямованим вибуховим струменем, коли машина супротивника знаходиться над нею.

Міна ПТМ-3

Будова міни ПТМ-3

Це не єдиний "подарунок", який скидають "шахеди". Вдень 4 серпня в мережі з'явилися знімки іншого пристрою, який впав із російського дрону. На фото пристрій, який нагадує Savi ST-654-041 — комерційну мітку, призначену для відстеження розташування вантажних контейнерів через GPS.

Попри візуальну схожість, міна майже вдвічі довша за мітку — 33 сантиметри проти 15 см.

Savi ST-654-041

Як повідомлялося раніше, "Флеш" днями попереджав, що росіяни знову почали застосовувати реактивні "шахеди". За його словами, тепер ночами українці чутимуть новий звук.