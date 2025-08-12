Модний півень з Волині став героєм курйозного відео та підкорив мережу

Винахідливість українців не знає меж

У мережі завірусився досить дотепний курйоз з домашніми птахами. Адже на відео було показано півня у штанах.

Відповідний ролик поширюють місцеві пабліки Рівного. Зазначається, що нібито одягненого птаха бачили на Волині, однак коли стався курйоз невідомо.

На відео видно, як півень ходить по галявині серед курей і має незвичний вигляд. Адже птаху одягли щось на кшталт штанів білого кольору. Як зазначається у підписі, це зробили, аби півень, не стрибав на курей.

"Одягнутого півня помітили на Волині. Його одягнули, щоб не залицявся до курочок. Волиняни — генії", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що на відео видно, що птах поводиться досить природно, ходить клює траву. Складається враження, що він вже звик до цих штанів і вони йому зовсім не заважають. Ба більше, навіть курей, які ходять поруч, півень у штанах не лякає. Тому, можна дійти висновку, що господарі не вперше використовують штани для півня.

Навіщо півню одягли штани

Півень у зграї курей грає важливу роль, адже без нього птахи досить погано несуться. Наявність самця стимулює самок до розмноження. Однак, коли півень сідає на курей, він може запліднити яйця. Цей варіант підходить для тих, хто бажає отримати курчат, а от якщо утримувати курей виключно для харчових цінностей це не обов'язково. Тому півню, що на відео і одягли штани, аби знесені курками яйця були незапліднені і без зародка.

