Незвичайна "акула" помічена в Чорному морі. Морський курйоз завірусився у мережі (відео)

Таке бачать на курорті не вперше

На узбережжі Чорного моря стався досить кумедний курйоз, який вже завірусився у мережі. Цього разу помітили незвичайну чотирилапу "акулу".

Відповідне відео опублікували місцеві пабліки. На ньому видно, що "акула", яка намагалась потрапити у воду, просто песик.

Собаку породи мопс одягли у спеціальний костюм, який тримає його на воді. Щось на кшталт надувного круга. Однак цей жилет був блакитного кольору та мав на спині плавник. Таким чином, песик нагадував невелику акулу.

На відео також видно, що улюбленець не заходить сам далеко в море, а бігає по узбережжю, куди приносить хвилі. Зауважимо, що пес взагалі не боїться води і почуває себе на пляжі посеред людей досить спевнено.

Окрім того, він досить сильно скидається на тварину з нашумілого тренду у соцмережах про химерних істот, створених за допомогою ШІ. Йдеться про "tralaleo tralala" — чотирилапа акула.

tralaleo tralala

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли в морі бачать таку "акулу". Адже нещодавно у мережі показали відео, де пес плавав з хазяїном у схожому костюмчику, а інколи навіть у надувному кругу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік у плавках діловито витяг із моря шматок "шахеда" в Одесі. Подія сталася у неділю, 27 липня. Росіяни атакували Одесу дронами, їх збивали Сили ППО. Уламки падали в море, проте далеко від берега. Ймовірно, пізніше море прибило їх до берега.