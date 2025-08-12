Модный петух с Волыни стал героем курьезного видео и покорил сеть

Изобретательность украинцев не знает границ

В сети завирусился довольно остроумный курьез с домашними птицами. Ведь на видео было показано петуха в штанах.

Соответсвующий ролик распространяют местные паблики Ровно. Отмечается, что якобы одетую птицу видели на Волыни, однако когда произошел курьез неизвестно.

На видео видно, как петух ходит по лужайке среди кур и выглядит непривычно. Ведь на птицу одели что-то вроде брюк белого цвета. Как отмечается в подписи, это сделали, чтобы петух не прыгал на кур.

"Одетого петуха заметили на Волыни. Его одели, чтобы не подкатывал к курочкам. Волыняне — гении", — говорится в сообщении.

Заметим, что на видео видно, что птица ведет себя довольно естественно, ходит, клюет траву. Создается впечатление, что он уже привык к этим штанам и они ему совсем не мешают. Более того, даже кур, которые ходят рядом, петух в штанах не пугает. Поэтому можно сделать вывод, что хозяева не впервые используют штаны для петуха.

Зачем петуху одели штаны

Петух в группе кур играет немаловажную роль, ведь без него птицы довольно плохо несутся. Наличие самца стимулирует самок к размножению. Однако, когда петух садится на кур, он может оплодотворить яйца. Этот вариант подходит для желающих получить цыплят, а вот если держать кур исключительно для пищевых ценностей это не обязательно. Поэтому петуху, что на видео, и одели штаны, чтобы снесенные курицей яйца были не оплодотворены и без зародыша.

