Провідники нахамили жінці з вадами зору. Усі подробиці гучного скандалу з "Укрзалізницею" (відео)

Жінка їхала з два дітьми в електричці

В одній з електричок "Укрзалізниці" провідники нахамили жінці з інвалідністю під час пред'явлення посвідчення. Наразі УЗ офіційно не коментувала інцидент, хоч він і стався майже тиждень назад.

Відеозвернення Шевчук Ольги, до якої зневажливо поставились провідниці, завірусилось у мережі. У ролику жінка розповідає, що їхала в електричці Тернопіль-Золочів чи Тернопіль-Львів з населеного пункту Красне до Плотви.

Жінка їхала з двома неповнолітніми дітьми і коли до них підійшла провідниця, пані Ольга не встигла завчасно дістати посвідчення. Спочатку вона показала провідниці посвідчення про першу групу інвалідності по зору, але провідник сказала, що жінка має оплатити 50% вартості квитка за супровід. Потім жінка дістала, ще одне посвідчення, як багатодітна мати.

Однак далі провідниця почала злитись і до неї долучилась ще одна колега. За словами пані Ольги, друга жіночка не соромилась у висловлюваннях і нібито цькувала жінку. Цікаво, що зі всього вагону людей підійшов один чоловік і він не став на захист жінки з інвалідністю, а навпаки.

Виявилось, що провідники під час перевірки посвідчень просили Ольгу розповісти, чому інвалідність тощо, вона відмовилась. Жінка аргументувала це тим, що не хоче на весь вагон говорити про такі подробиці, тим паче усе вказано в посвідчення. Далі підійшов чоловік і почав хамити Ользі, заявляючи, що треба або за проїзд платити, або не казати, що не хочеш говорити про свою інвалідність.

Далі, за словами жінки, вона вийшла на своїй станції з дітьми та записала звернення. Однак станом на 11 серпня "Укрзалізниця" офіційно не прокоментувала інцидент. Відомо, що до пані Ользі телефонували провідники та казали, що можуть вибачитись, якщо вона думає, що вони не праві.

У коментарях користувачі були шоковані ситуацією і засипали УЗ відмітками та коментарями під останнім постом у ТікТок. Однак чомусь офіційного коментаря не було, ситуація так і залишалась не вирішеною.

