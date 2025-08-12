Укр

"Укрзализныця" вводит новый документ. Новинка уже взбудоражила сеть (видео)

Паспорт путешественника от Укрзализныци Новость обновлена 12 августа 2025, 09:53
С его помощью можно накапливать "обнимашки"

Недавно "Укрзализныця" расширила диапазон приобретения паспорта путешественника и в сети уже завирусились видео с ним. Любопытно, что такой паспорт получили даже взрослые, не только дети.

Соответствующее видео опубликовала девушка в Тик Ток. По ее словам, она путешествовала с парнем, ехали они в Черновцы.

Девушка говорит, что на вокзале перед отправлением подошли к дежурному вокзала и попросили паспорт путешественника. Им выдали два и они счастливый пошли в свой вагон. В паспорте пассажиры нарисовали себя, подписали его и получили первые штампы поездки.

Известно, что эти штампы равны определенному количеству "обнимашек", которые потом можно на что-то обменять как бонусы. Как отмечает "Укрзализныця", получить отметки в паспорте можно при посещении вокзалов в разных городах или через онлайн-поддержку УЗ.

За 5 разных штампов пассажиру насчитывается 5 000 "объятий", которые можно обменять на скидки от партнеров в приложении. А за 15 разных штампов путешественники получат специальный подарок от "Укрзализныци".

Интересно, что сама УЗ указывает, что этот паспорт путешественника доступен только детям и его можно получить на вокзале. Однако на видео паспорта получили уже взрослые люди, хотя радости у них было не меньше.

Где можно получить паспорт путешественника:

  • Киев,
  • Львов,
  • Одесса,
  • Харьков,
  • Винница,
  • Днепр,
  • Ивано-Франковск,
  • Черновцы,
  • Тернополь.

В комментариях люди восхищались и интересовались, бесплатные ли эти паспорта, а также у кого их получить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что УЗ попала в громкий скандал, ведь проводники электрички оскорбляли женщину с дефектами зрения.

