"Укрзализныця" вводит новый документ. Новинка уже взбудоражила сеть (видео)

С его помощью можно накапливать "обнимашки"

Недавно "Укрзализныця" расширила диапазон приобретения паспорта путешественника и в сети уже завирусились видео с ним. Любопытно, что такой паспорт получили даже взрослые, не только дети.

Соответствующее видео опубликовала девушка в Тик Ток. По ее словам, она путешествовала с парнем, ехали они в Черновцы.

Девушка говорит, что на вокзале перед отправлением подошли к дежурному вокзала и попросили паспорт путешественника. Им выдали два и они счастливый пошли в свой вагон. В паспорте пассажиры нарисовали себя, подписали его и получили первые штампы поездки.

Известно, что эти штампы равны определенному количеству "обнимашек", которые потом можно на что-то обменять как бонусы. Как отмечает "Укрзализныця", получить отметки в паспорте можно при посещении вокзалов в разных городах или через онлайн-поддержку УЗ.

За 5 разных штампов пассажиру насчитывается 5 000 "объятий", которые можно обменять на скидки от партнеров в приложении. А за 15 разных штампов путешественники получат специальный подарок от "Укрзализныци".

Паспорт путешественника от "Укрзализныци"

Интересно, что сама УЗ указывает, что этот паспорт путешественника доступен только детям и его можно получить на вокзале. Однако на видео паспорта получили уже взрослые люди, хотя радости у них было не меньше.

Где можно получить паспорт путешественника:

Киев,

Львов,

Одесса,

Харьков,

Винница,

Днепр,

Ивано-Франковск,

Черновцы,

Тернополь.

В комментариях люди восхищались и интересовались, бесплатные ли эти паспорта, а также у кого их получить.

