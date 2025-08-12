"Укрзализныця" вводит новый документ. Новинка уже взбудоражила сеть (видео)
С его помощью можно накапливать "обнимашки"
Недавно "Укрзализныця" расширила диапазон приобретения паспорта путешественника и в сети уже завирусились видео с ним. Любопытно, что такой паспорт получили даже взрослые, не только дети.
Соответствующее видео опубликовала девушка в Тик Ток. По ее словам, она путешествовала с парнем, ехали они в Черновцы.
Девушка говорит, что на вокзале перед отправлением подошли к дежурному вокзала и попросили паспорт путешественника. Им выдали два и они счастливый пошли в свой вагон. В паспорте пассажиры нарисовали себя, подписали его и получили первые штампы поездки.
Известно, что эти штампы равны определенному количеству "обнимашек", которые потом можно на что-то обменять как бонусы. Как отмечает "Укрзализныця", получить отметки в паспорте можно при посещении вокзалов в разных городах или через онлайн-поддержку УЗ.
За 5 разных штампов пассажиру насчитывается 5 000 "объятий", которые можно обменять на скидки от партнеров в приложении. А за 15 разных штампов путешественники получат специальный подарок от "Укрзализныци".
Интересно, что сама УЗ указывает, что этот паспорт путешественника доступен только детям и его можно получить на вокзале. Однако на видео паспорта получили уже взрослые люди, хотя радости у них было не меньше.
Где можно получить паспорт путешественника:
- Киев,
- Львов,
- Одесса,
- Харьков,
- Винница,
- Днепр,
- Ивано-Франковск,
- Черновцы,
- Тернополь.
В комментариях люди восхищались и интересовались, бесплатные ли эти паспорта, а также у кого их получить.
