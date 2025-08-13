Забыты, как страшный сон. В каких тетрадях писали школьники в СССР

В современном мире такого уже нет

Дети, которые идут в школу, могут выбирать тетради с любимыми героями, яркими пейзажами или изображениями модных автомобилей. Но для советских детей это было невозможной мечтой – их школьные тетради выглядели совсем по-другому.

"Телеграф" расскажет, в чем писали советские дети. А также, какие тетради продавали в те времена.

Однообразие вместо разнообразия

В Советском Союзе все тетради производились по единому стандарту. Забудьте о красочных обложках с рисунками – советские ученики писали в строго однотипных тетрадях без декоративных элементов. Госстандарт диктовал единые требования к школьным принадлежностям, и творчеству здесь не было места.

Типографии использовали самые дешевые материалы для обеспечения массового производства. Тетради выпускались в ограниченной цветовой гамме: голубые, розовые, желтые и зеленые тона. Никакого глянца, никаких ярких цветов – только практичность и экономия.

Советские тетради

Стоимость такой тетради составляла всего 3 копейки за штуку – символическая цена, соответствующая советской политике доступности образования. Однако низкая стоимость прямо отражалась на качестве: тонкая бумага, простая обложка без защитного покрытия и минимальные затраты на дизайн.

Борьба за сохранение

Наибольшей проблемой советских тетрадей была их хрупкость. Из-за использования дешевых материалов и отсутствия защитного покрытия, углы обложек быстро загибались и рвались. Школьники были вынуждены проявлять изобретательность, чтобы сохранить свои тетради в должном виде.

Родители и дети оборачивали тетради чем-либо, что попадалось под руку:

Прозрачной пленкой (если удалось ее достать).

Остатками обоев.

Газеты и журналы.

Контраст с современностью

Сегодняшние школьники даже не могут представить подобные ограничения. Современные тетради поражают разнообразием дизайнов:

Для девочек: принцессы Disney, куклы Barbie, единороги, цветочные мотивы, популярные поп-звезды и актрисы.

Для мальчиков супергерои Marvel и DC, спортивные автомобили, футбольные звезды, персонажи видеоигр и мультфильмов.

Универсальные дизайны: живописный пейзаж, животные, абстрактные узоры, космические мотивы.

Современные технологии печати позволяют создавать высококачественные изображения с яркими цветами, голографическими элементами и даже 3D эффектами. Глянцевые и матовые покрытия делают тетради не только красивыми, но и долговечными.

Ранее "Телеграф" писал, как люди разогревали себе еду в СССР.