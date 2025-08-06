Зате в екрани не дивилися: ця річ із СРСР змушувала дітей годинами витріщатися на стіну (фото)

В Україні можна знайти ще один пристрій, який пішов в історію через технічний прогрес

Якщо ви часто стикаєтеся з людьми старшого покоління, які постійно скаржаться на те, що нинішня молодь нічого крім як "тупити в екрани" не вміє, то настав час нагадати, що самі вони напевно свого часу "тупили в стіну". А як залізобетонний аргумент можна навіть показати той самий пристрій, який і змушував їх це робити.

Один з таких був виставлений на продаж на сайті безкоштовних оголошень OLX за скромну ціну в 500 гривень. Хоча навряд чи він зацікавить поціновувачів "вишуканого контенту" покоління тік-току, проте девайс можна показати їм просто заради того, щоб оцінити реакцію.

Ну а люди, знайомі з духом "олдскула" пам’ятають, що цей пристрій називається фільмоскоп або діапроєктор, або фільмопроєктор Ф-7. Це відносно нова модель, яку виготовляли у 80-х роках, тому діти 90-х їх бачили часто.

Подібні пристрої працюють за простим принципом – є напівпрозора плівка, яку треба заправити в щілину між лінзою та лампою, після чого варто направити "ствол гармати" на стіну або стелю і можна дивитися картинки. До появи світлодіодних екранів за тим же принципом працювали проєктори в кінотеатрах, проте в домашніх умовах міняти кадри доводилося прокручуючи коліщатко руками.

Якість цього пристрою, як і належало, залишала бажати кращого. Лампа сильно перегрівалася при тривалому перегляді діафільмів, а коліщатко не завжди могло захопити краї плівки, через що її можна було пошкодити.

Фільмоскоп Ф-7

Пристрій дуже простий

Плівки дбайливо зберігалися, оскільки були дорогими

Зате у монітори не дивилися

Як повідомлялося раніше, в Україні продають фігурку у формі барана за 4000 гривень. У радянські часи такі вважалися рідкістю.