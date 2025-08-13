"Графік як у світових чемпіонів": Вихованці секції SpartaBox та Favbet Foundation проводять свій перший тренувальний табір

У клубі SpartaBox триває навчально-тренувальний збір для вихованців секції боксу. Упродовж першого тижня юні спортсмени пройшли інтенсивну програму підготовки: по два тренування на день, спеціальна фізична підготовка, кроси, робота на снарядах, плавання та спортивні ігри. Тренувальним процесом керує Володимир Чорний — віцечемпіон України серед еліти, призер міжнародних турнірів і тренер із понад 30-річним досвідом.

"На цьому етапі ми зосереджені на фізичній підготовці, захисних діях, пересуванні та відпрацюванні техніки в парах. Але для мене не менш важливо виховувати в дітях дисципліну, відповідальність і внутрішню стійкість. Завдяки підтримці Favbet Foundation ми можемо залучати ще більше дітей та відкривати для них цей чудовий вид спорту", — зазначив Володимир Чорний.

За словами тренера, тренувальний графік дітей близький до того, який використовують у підготовці професійні спортсмени та світові чемпіони. Задача — мотивувати їх та підготувати до виступів на більш високому рівні.

Фото: SpartaBox

Навчально-тренувальні збори — частина активностей секції боксу, що діє у клубі SpartaBox в межах благодійної ініціативи "Сильніші разом" від Favbet Foundation . Заняття відбуваються на безоплатній основі під керівництвом досвідчених наставників.