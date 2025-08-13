"Це дзеркало трансформації нашого ВПК": у Києві презентували перший номер журналу NAUDI

Три мільярди євро для армії, нові технології та спільні заводи з партнерами

У столиці відбулася презентація першого випуску журналу "Frontline Industry" від Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI). На події побували журналісти "Телеграфу".

Голова NAUDI Сергій Пашинський наголосив, що вихід видання є не просто інформаційним проєктом, а частиною великої стратегії розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

"Російська агресія для нас стала величезним військовим викликом. Вона стала випробуванням нашої компетентності та спроможності організувати та відновити практично втрачені військові потужності. Ми, як національне об’єднання, разом із приватними компаніями, вирішили об’єднатися, зібратися та організувати виробництво, яке допомагає нашим воїнам", — сказав він.

Голова NAUDI Сергій Пашинський

За його словами, сьогодні асоціація охоплює повний спектр необхідного для фронту — від дронів-розвідників до важких систем озброєння. Лише торік компанії NAUDI передали Збройним силам України продукції на суму 3 млрд євро.

"Ми є найбільшим об’єднанням ВПК України. Однак наші ресурси досить скромні. Лише завдяки фінансовій, політичній, моральній і, слава Богу, вже технічній допомозі партнерів ми змогли досягти того, чим сьогодні ділимося", — наголосив він.

Пашинський підкреслив, що "Frontline Industry" це не рекламна брошура і не каталог, а високопрофесійний майданчик для обміну досвідом і комунікації як в Україні, так і за її межами.

"Ми хочемо звернути увагу на те, що між Україною та нашими партнерами повинні існувати не лише вертикальні стосунки між президентами, а й горизонтальні — між організаціями та компаніями. Така співпраця зробить сильнішими і нас, і наших союзників", — зазначив він.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) Валентин Бадрак нагадав, що робота над аналітикою у цій сфері триває ще з 1999 року. Він підкреслив, що сьогодні Україна опинилася в унікальній точці розвитку.

"Європа провела ревізію своїх ресурсів і виявила, що не має власних балістичних ракет, достатньої кількості розвідувальних супутників і, фактично, власної армії. Єдина воююча армія в Європі — це українська", — наголосив Бадрак.

Він застеріг від ризиків повної інтеграції у західні оборонні корпорації без збереження української суб’єктності.

"Наше головне завдання — не розчинитися, не передати просто свої технології. Ми повинні створювати нову зброю разом, але на рівноправних і чесних умовах", — підкреслив він.

Зокрема наголосив, що міжнародні партнери готові не лише продавати Україні зброю, а й відкривати спільні підприємства.

"Ви не уявляєте, наскільки цікаво спостерігати за іноземними політиками, які запрошують нас до співпраці та готові створювати з нами спільні проєкти", — поділився Пашинський.

Завершуючи презентацію, організатори підкреслили, що перший номер "Frontline Industry" це лише початок великої роботи, мета якої посилити роль України у європейському та світовому оборонному просторі.