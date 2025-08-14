Щоб був солодкий і швидше дозрівав: як недорого удобрити болгарський перець у серпні

У період дозрівання перець потребує удобрення

Болгарський перець – улюблена культура багатьох городників. Він невибагливий у догляді і тішить щедрими плодами, якщо його вчасно підгодовувати та прополювати. У серпні, коли перець починає в’язати плоди і дозрівати, він потребує корисних речовин.

"Телеграф" розповість, як зробити добриво для перцю в період дозрівання, щоб плоди були солодкими та швидше дозрівали.

Чим удобрити болгарський перець?

У серпні рослини перцю починають формувати плоди та дозрівати. У цей період дуже важливо стимулювати овоч для кращого розвитку та захисту від сильної спеки. Для цього болгарському перцю потрібен азот та кальцій.

У серпні болгарський перець потребує удобрення

У тік-ток акаунті "Моя Дача, Сад, Город" опублікували відео з порадами, як приготувати добриво для болгарського перцю. За словами автора відео, вам знадобиться кальцієва селітра та аміачна селітра.

Потрібно зробити розчин з 1 столової ложки кальцієвої селітри, 0,5 столової ложки аміачної селітри та 10 літрів води. Такої кількості розчину має вистачити на 20 рослин. Найкраще робити підживлення по вологому ґрунту.

Удобрення зробить болгарський перець більш стійким до спеки, він швидше дозріватиме, а на смак буде солодший.

